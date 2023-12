Die Energieagentur Ravensburg hat für Aulendorf ein Quartierskonzept erstellt. Am Montagabend wurden dem Gemeinderat die ersten Ergebnisse vorgestellt.

Was ist ein Quartierskonzept?

Ein Quartierskonzept ermöglicht die Darstellung von Energiesparpotenzialen in einem flächenmäßig zusammenhängenden Gebiet, das ist in diesem Fall die Innenstadt. „Man guckt sich den Altbaubestand an und schaut: Was kann man da machen?“, erläuterte Walter Göppel von der Energieagentur. Ziel sei es, die Gebäude so zu sanieren, dass Energieverbrauch und CO2-Ausstoß auf ein Minimum reduziert werden und die Energieversorgung in Richtung erneuerbare Energiequellen entwickelt wird.

Um welches Quartier geht es genau?

Das untersuchte Gebiet oder Quartier reicht von der Allewindenstraße bis zur Kreuzung Schussenrieder Straße und Hauptstraße und von der Poststraße bis hinauf zum Breiteweg. Laut Göppel gibt es in dem festgelegten Quartier etwa 16 öffentliche Gebäude, darunter auch Gebäude des Landratsamts, rund 90 Gewerbeeinheiten und über 450 Wohnmischnutzungen.

Wie wurde vorgegangen?

Es wurden 900 Fragebögen verschickt, 130 wurden von Eigentümern zurückgesandt. Göppel berichtete, dass in 60 Fällen eine Beratung gewünscht wurde und sich 40 Eigentümer konkret für die Nahwärmeversorgung interessierten. Städtische Gebäude seien nicht erfasst worden.

Wie ist die energetische Lage im Quartier?

Über 90 Prozent der Gebäude könne man energetisch gesehen zu den Altbauten zählen, was viel Potenzial bei der zukünftigen Energieeinsparung bedeute, denn aktuell werden diese vorwiegend mit Öl oder Gas geheizt. Von den Heizungsanlagen seien über 65 Prozent älter als 20 Jahre. Positiv überrascht sei er vom errechneten Solarpotenzial.

Es herrsche im Gebiet eine hohe Wärmedichte: Viele Wohneinheiten finden sich auf relativ engem Raum mit entsprechend hohem Wärmeverbrauch. Wenn keine Antwort von den Eigentümern kam, dann wurde das jeweilige Gebäude mit den bekannten Kennzahlen (Gebäudealter und Typ) berechnet, diese Ungenauigkeit sei jedoch nicht relevant.

Und wie geht es weiter?

Für bestehende Wohngebiete gilt, dass ab 2026 die notwendige Energie zu 65 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen stammen muss. Es gäbe auch Übergangsfristen, ein Heizungstausch sei also nicht unbedingt nötig, erklärte Göppel. Voraussichtlich bis Juli 2028 könnten Öl- und Gasheizungen weiter eingebaut werden, allerdings soll der Anteil an Bio-Energie zunehmen und bis 2045 100 Prozent betragen. Bei den finanziellen Fördermöglichkeiten gäbe es zurzeit viele Änderungen, so Göppel weiter, mehr als 70 Prozent auf die gesamte Investition sei nicht möglich.

Zur Umsetzung eines eigenen Nahwärmenetzes für die Innenstadt seien mehrere Varianten möglich.

Das Nahwärmenetz könnte durch die Stadt selbst errichtet und betrieben werden, oder die Stadt verpachtet das Netz an einen Betreiber. Möglich sei auch die Beteiligung an einer Wärmegesellschaft, die das Netz errichtet und betreibt oder die Vergabe an einen Investor. Die verschiedenen Modelle zu besprechen sei wichtige Grundlage für die Bürgerinformationsveranstaltung, die ursprünglich am 4. Dezember geplant war, nun aber aufgrund mangelnder konkreter Informationen nicht stattfinde. Einen Ersatztermin gebe es noch nicht. Aktuell sei keine konkrete Planung und Kostenschätzung möglich, weil gesetzliche Regelungen und Fördermittel aktuell unsicher seien.

Grundsätzliches Ziel sei es, durch energieeffizientere Gebäude den Energiebedarf zu senken. Der Rest soll in möglichst naher Zukunft vollständig durch erneuerbare Energien gedeckt werden. Nach Möglichkeit sollen Synergieeffekte genutzt werden, die sich ergeben können, wenn die Wärmeversorgung für ein zusammenhängendes Wohnquartier geplant wird.