Alkoholisiert von Fahrbahn abgekommen

Mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen muss ein 21-jähriger Autofahrer rechnen, der am frühen Donnerstag kurz nach 2 Uhr auf der L 282 zwischen Ebersbach und Aulendorf verunfallt ist. Das teilt die Polizei mit. In einer Rechtskurve verlor der 21-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen und beschädigte mehrere Verkehrseinrichtungen. Bei der Unfallaufnahme stellte eine Polizeistreife deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann, der sich inzwischen zuhause befand, fest.

Ein Vortest ergab einen Wert von über einem Promille, weshalb zwei Blutentnahmen in einer Klinik und die Beschlagnahme des Führerscheins die Folgen für den 21-Jährigen waren. Sein Pkw, an dem Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Der 21-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.