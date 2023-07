Alara Sehitler steht mit Deutschland im Finale der U19–EM

Die deutschen U19–Fußballerinnen spielen am Sonntag (17.30 Uhr/Sport1 und DAZN) um den Titel bei der Europameisterschaft in Belgien. Mittendrin ist die Aulendorferin Alara Sehitler. Die DFB–Juniorinnen gewannen ihr Halbfinale gegen Frankreich mit 3:2 nach Verlängerung und treffen im Finale auf den Titelverteidiger Spanien.

Wie schon in den vergangenen Partien in Belgien stand Alara Sehitler, die in diesem Sommer vom FV Ravensburg zum FC Bayern München wechselt, in der Startaufstellung. Bereits nach wenigen Minuten hatte die 16–Jährige eine dicke Chance, die sie jedoch vergab. Zehn Minuten später brachte Louna Ribadeira die Französinnen in Führung, kurz darauf erhöhte sie sogar auf 2:0. Sehitler und ihre Mitspielerinnen verloren kurz den Faden, Frankreich hätte weitere Tore erzielen können. ,,Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, wie sie nach dem 0:2–Rückstand immer an sich geglaubt und weitergekämpft hat“, sagte DFB–Trainerin Kathrin Peter.

Siegtor in der 115. Minute

Denn ihre Mannschaft, immerhin sechsmaliger U19–Europameister, steckte nach der Pause nicht auf. Jella Veit verkürzte in der 57. Minute auf 1:2. Pech hatte Deutschland bei einem Pfostenschuss von Mara Alber (69.). Die Zeit lief den Deutschen, die alles versuchten, langsam davon. Sehitler wurde kurz vor Ende der regulären Spielzeit ausgewechselt, in der zweiten Minute der Nachspielzeit schaffte Paulina Platner schließlich doch noch das 2:2 und damit die Verlängerung. In der 115. Minute sorgte Franziska Kett schließlich für das 3:2 und viel Jubel bei den deutschen Juniorinnen.

„Wir haben etwas gebraucht, um uns vom Doppelschlag der Französinnen in der ersten Hälfte zu erholen“, meinte Peter. „Gegen starke Französinnen war eine unglaubliche Energieleistung nötig — sowohl mental als auch körperlich.“