Ärger ums Geld: Teure Steuer erzürnt Aulendorfer

Die Grundsteuer-Reform geht auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 2018 zurück, da die bisherige Bemessungsgrundlage in Deutschland verfassungswidrig war. Grund: Gleichartige Grundstücke wurden unterschiedlich behandelt und so gegen das im Grundgesetz verankerte Gebot der Gleichbehandlung verstoßen.

Der Wert einer Immobilie wurde bisher auf Grundlage veralteter Daten berechnet – in Westdeutschland aus dem Jahr 1964, in Ostdeutschland vom Jahr 1935. Für die neue Berechnung werden laut Bundesfinanzministerium insgesamt rund 36 Millionen Grundstücke in Deutschland auf Grundlage von Angaben, die Eigentümerinnen einreichen müssen, neu bewertet.

Bis alle Werte der Grundstücke festgestellt werden, dauert es laut Bundesfinanzministerium vermutlich noch bis Herbst 2024. Bis zum 31. Dezember 2024 wird die Steuer noch auf Grundlage der bisherigen Einheitswerte erhoben. Gültig wird die neue Grundsteuer ab dem 1. Januar 2025.