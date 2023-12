Beim letzten Punkt „Verschiedenes“ der Sitzung im Gemeinderat ging es vor allem um Mobilität. Und die sorgte bei einigen Anwesenden für Verstimmung.

„Unsere Hauptstraße in der Innenstadt ist eine Katastrophe,“ hat sich Oliver Jöchle, Stadtrat der Freien Wähler, bei der vergangenen Gemeinderatssitzung echauffiert. Grund für seinen Ärger war ein rasender Autofahrer, von dem er fast angefahren worden sei. Zoff, auch verbal, habe es zwischen ihm und dem Fahrer gegeben.

Es scheint, als wollten viele Autofahrer in Aulendorf vor allem eines: Möglichst schnell durch die Hauptstraße brettern. Die Straße, um die es dem Aulendorfer ging, ist ein Straßenabschnitt, der als Spielstraße markiert und Teil der Hauptstraße in Aulendorfs Geschäftszentrum ist. Und dort gilt Schrittgeschwindigkeit. „In der Straße wird gerast“, so Jöchle wütend weiter. Und dann setzte er noch eins drauf: „Das ist die Spielstraße in ganz Deutschland, in der am schnellsten gefahren wird.“ Leicht provokant ergänzte er, dass jeder wisse, dass in Aulendorf nicht geblitzt würde. „Wir geben uns alle damit ab, wir kämpfen nicht dafür, wir machen nichts“, fuhr er aufgebracht fort.

Wunsch nach Bannern

Aber anstatt sich weiter in Rage zu reden, wechselte er ins Versöhnliche und schlug konstruktiv vor, Banner aufzuhängen, um noch einmal zu verdeutlichen, wer hier eigentlich Vorrang hat - die Kinder und Fußgängerinnen und Fußgänger. Oder man solle einfach konsequent sein und die komplette Hauptstraße zu einer Tempo-30-Zone umwandeln. „Dann weiß man, was man machen soll“, so Jöchle. Bürgermeister Matthias Burth gab dem aufgebrachten Ratsmitglied recht und versprach, sich im neuen Jahr damit auseinanderzusetzen. „Wir müssen schauen, dass wir das im Januar beraten.“

Probleme in Sachen Mobilität gab es auch an anderer Stelle. Inzwischen sind sie zwar wieder weggeschmolzen, doch vor weniger als zwei Wochen hielten die Schneemassen Bewohner, Zug- und Autofahrer auf Trab. Ratsmitglied Franz Thurn (BUS) sprach Schul- und Laufwege an, die in dieser Zeit bei Schnee und Eis schlecht passierbar gewesen seien. Vor allem den Berg die Schule herunter Richtung Schulgasse, als „Schulbuckel“ unter Aulendorfern bekannt, sei nicht ausreichend geräumt gewesen. Eigentlich seien diese Wege im Räumungsplan enthalten, entgegnete Burth, aber man werde es mit dem Betriebshof erneut besprechen. Ralf Michalski (FWV) bat darum, beim nächsten großen Schneefall im Bereich der Kreuzungen keine riesigen Schneehaufen durch Schneeschieber anzuhäufen. Diese erschwerten das Vorankommen für Fußgänger.

Mangelnde Beleuchtung Bahnhof

Das Thema Sicherheit war auch Ratsmitglied Jochen Haas (CDU) ein Anliegen. Er merkte die fehlende Beleuchtung am Bahnhof an, wenn man Richtung Tiergarten laufe. Ob da schon etwas geplant sei? Es sei im Haushaltsplan 2024 vorgesehen und eingeplant, so Burth. Die Bahn habe sich zwar zögerlich gezeigt, aber jetzt sei es genehmigt.

Als Abschluss der Runde gab es aber auch Lob. Stefan Wülfrath, Ortsvorsteher von Zollenreute, hob hervor, wie gut der Ausbau der Breitbandversorgung klappe. Es würden sogar Anwohner anrufen und sich bei den Betreibern bedanken. Die Absprachen zwischen Bürgern und Unternehmen liefen hier „top“.