Advent-Treffpunkt in Aulendorf

Der Treffpunkt im Advent hat laut einer Mitteilung in Aulendorf lange Tradition: Bereits seit 16 Jahren trifft sich Jung und Alt bei Glühwein, heißem Gin, Punsch und anderen Getränken zum Treffpunkt im Advent. Dieses Jahr findet die Veranstaltung am 14. Dezember sowie den beiden Adventssonntagen 10. und 17. Dezember im Biergarten der Schlossbrauerei Aulendorf statt. Der Eintritt ist frei, die Veranstaltung beginnt an allen drei Terminen jeweils um 17 Uhr.

Bewirtet werden die drei Termine vom Gasthaus Schalander und der Destillerie Droge15. Livemusik ist am Donnerstag, 14. Dezember, mit dem Marinechor Aulendorf sowie.am 10. und 17. Dezember mit Engels und Frieds - das sind Peter Engel, Sebastian Engel, Lilli Engel und Daniel (Earl) Unger - geboten.