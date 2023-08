Ab in den Urlaub: Das ist auf Reisen mit Hunden wichtig

Sommerzeit ist Reisezeit: Auch im Urlaub wollen viele Menschen ihren Hund bei sich haben und den treuen Begleiter nicht in in einer Tierpension oder bei Bekannten abgeben. Auch umgekehrt ist der Wunsch groß, denn Hunde begleiten ihre Frauchen und Herrchen gerne überall hin.

Wenn ein Tier mit auf Reisen soll, sind jedoch gute Vorbereitungen wichtig, damit der Urlaub für Mensch und Hund gelingt. Das Staatlich Tierärztliche Untersuchungsamt in Aulendorf (STUA) gibt Tipps, worauf dabei zu achten ist.

Keine langen Flugreisen und besser nicht mit Hunden in Großstädte

Bei langen Flugreisen, Reisen in Großstädte oder heiße Länder hat das STUA eine klare Empfehlung: Das Tier sollte lieber bei Familie, Freunden oder in professioneller Betreuung untergebracht werden. Bei Reisen mit der Bahn gilt zu beachten, dass je nach Tiergröße eventuell ein Fahrschein nötig ist. Aber auch bei Autofahrten sollten Hundebesitzer einige wichtige Dinge im Blick haben.

So geben die Tierärzte vom STUA folgende Tipps für die Autofahrt: Hunde sollten vor und während der Fahrt nur mäßig gefüttert werden. An die Transportboxen sollten die Hunde schon vor der Fahrt gewöhnt werden. Sehr wichtig sind regelmäßige Pausen (spätestens alle zwei Stunden) und ausreichend Trinkwasser.

Wichtig: Hunde nicht allein im Auto lassen

Immer wieder kommt es vor, dass Hunde trotz aller Warnungen allein im Auto gelassen werden. Doch das ist gefährlich und besonders bei Hitze kann das schnell lebensbedrohlich werden. Daher der dringende Appell des STUA an Hundebesitzer: Das Tier niemals allein im Auto lassen.

Bereits bei 20 Grad Außentemperatur steigt die Hitze im Wagen nach zehn Minuten auf 27 Grad und nach 30 Minuten sogar auf 36 Grad, wie das STUA erläutert. Nach einer Stunde sind unaushaltbare 46 Grad erreicht. Bei 30 Grad Außentemperatur ist es im Wageninneren bereits nach zehn Minuten 37 Grad heiß und nach einer Stunde sogar 56 Grad.

Schattenpausen tun Bello und Co. gut

Grundsätzlich gilt im Urlaub in einem warmen Sommerland: Hunden macht die Hitze zu schaffen, erklärt das STUA. So sollte tagsüber für ausreichend Schattenpausen gesorgt werden, wie die Tierärzte raten. An heißen Sommertagen empfiehlt sich ein Spaziergang am Morgen und am Abend, während der Mittagshitze sollten ausgiebiges Spielen oder Rennen vermieden werden.

Wichtig sind für den Vierbeiner stets ausreichend Trinkwasser, bei Bedarf kann ein kühles Leckerli (beispielsweise Naturjoghurt) Erfrischung bringen. Auch eine „sommerliche“ Fellpflege kann laut STUA bei dickem Fell und Rassen mit viel Unterwolle Erleichterung schaffen, ebenso wie ein Bad im See oder Meer.

Damit sich Hunde am Urlaubsort wohl fühlen, spielen außerdem Leckerlis, Spielzeug, Lieblingsdecke oder Körbchen, Fellbürste, Trinkflasche mit Napf und gewohntes Futter eine große Rolle, wie die Tierärzte vom STUA außerdem erklären.

Reisekrankheiten vorbeugen

Durch den Klimawandel und häufiges Reisen sind in den vergangenen Jahren Reisekrankheiten verstärkt in den Blickpunkt von Tierhaltern und Tierärzten gerückt, wie das STUA ausführt. Reisekrankheiten werden von Erregern hervorgerufen, die in Deutschland eher nicht vorkommen.

Zur Vorbeugung sind regelmäßige Impfungen wichtig, so die Tierärzte des STUA. So empfehle die Ständige Impfkommission Veterinärmedizin neben Tollwut auch Impfungen gegen Staupe, Hepatitis contagiosa canis (HCC), Parvovirose und Leptospirose.

Abkühlung im Wasser ist für Hunde im Sommer wichtig, das gilt auch auf Reisen. (Foto: Karin Kiesel )

So werden Zecken richtig entfernt

Bei Reisen in den Mittelmeerraum gilt zu beachten, dass gefährliche Erkrankungen durch Zecken und Mücken auf Hunde oder Menschen übertragen werden können, die oft nur schwer oder gar nicht therapierbar sind, warnen die Experten vom Staatlich Tierärztlichen Untersuchungsamt.

Das STUA rät daher zur Vorbeugung zu Mücken– und Zeckenprophylaxe durch Halsbänder oder Spot–on–Präparate. Eine regelmäßige Zeckenkontrolle beim Vierbeiner sei unerlässlich. Wird eine Zecke entdeckt, sollte sie sofort mit einer Pinzette oder einer Zeckenzange entfernt werden, auf Öl oder Alkohol sollte dabei verzichtet werden. Wichtig ist, die Zecke nahe an der Haut zu fassen, ohne ihren Körper zu quetschen.

Das sollte vor Reiseantritt beachtet werden

Für Hunde muss auf Reisen ein Heimtierausweis mitgeführt werden, wie das STUA erklärt. Dieser wird vom Tierarzt ausgestellt und enthält unter anderem die Nummer des Mikrochips. Seit Juli 2011 ist bei neu zu kennzeichnenden Tieren der Einsatz eines Mikrochips Pflicht. Dadurch können entlaufene Tiere zugeordnet und somit schnell wieder nach Hause geholt werden. Zusätzlich kann es laut STUA sinnvoll sein, das Hundehalsband entweder mit GPS–Tracker, Urlaubsund Heimatanschrift oder einer Handynummer zu versehen.

Außerdem muss im Heimtierausweis eine gültige Tollwutimpfung dokumentiert sein. In manchen EU–Ländern gelten noch weitere Anforderungen für die Einreise, etwa bezüglich einer durchgeführten Bandwurmbehandlung.

Bei Reisen außerhalb der EU gelten die Bestimmungen des jeweiligen Landes (etwa Gesundheitszeugnis oder zusätzliche Blutuntersuchungen). Hundebesitzer sollten sich nach Angaben des STUA für solche Reisen auch über die Wiedereinreisebestimmungen in die EU beziehungsweise nach Deutschland informieren. Auskünfte dazu gibt es beim zuständigen Tierarzt oder dem Veterinäramt des Landkreises.