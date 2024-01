Aus vier mach neun: So könnte die Gemeinderatssitzung am Montag in der närrisch geschmückten Aulendorfer Stadthalle zusammengefasst werden. Nach Klamauk war es aber niemand so recht zumute angesichts der geänderten Pläne, denn: Waren bisher vier Windräder im Bereich Weiherwiesen und Unterrauhen geplant, könnten es dort nun sechs werden.

Neu hinzu gekommen ist eine Fläche zwischen Lippertsweiler und Haslach. Von drei Windrädern dort war die Rede. In Summe also neun. Bei einigen der rund 40 Besucher sowie bei manchen Räten führten die neuen Dimensionen zu Kritik.

Was war der bisherige Stand?

Bei Unterrauhen hat die Firma Uhl Windkraft aus Ellwangen bisher vier Windräder vorgesehen. Wie Projektleiter Matthias Pavel in der Sitzung erläuterte, seien die Untersuchungen im Bereich des Natur- und Artenschutzes abgeschlossen.

Der Abstand von Windrädern zur Wohnbebauung wurde in den Planungen mit 750 Metern zu Häusern im Außenbereich und mit 1000 Metern zum Ort vorgesehen. Die Anlagen sehen nach wie vor eine Gesamthöhe bis zur Spitze von 260 Metern vor.

Warum gibt es plötzlich Änderungen?

Ein Bürger aus Haslach machte im Rahmen der Einwohnerfragestunde seine Verwunderung über die geänderten Pläne deutlich. Er sei überrascht davon, dass es anstatt vier Windräder nun deutlich mehr werden sollen und jetzt auch das Gebiet zwischen Haslach und Lippertsweiler betroffen ist.

Bürgermeister Matthias Burth erklärte, woran das liegt. Dabei holte er zum besseren Verständnis weit aus und erläuterte, dass jede Region in Baden-Württemberg bis Ende September 2025 insgesamt 1,8 Prozent an Flächen für Windenergie ausweisen müsse. Darauf aufbauend habe der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben einen Teilregionalplan Energie aufgestellt, in dem Gebiete für Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen definiert sowie Vorranggebiete für Windräder festgelegt worden seien.

Dieser Entwurf des Teilregionalplans Energie befindet sich derzeit in der Offenlegung und wurde im Januar öffentlich in Weingarten präsentiert. Auch Bürger oder Kommunen können Stellungnahmen dazu abgeben, so Burth.

Das zusätzliche Gebiet Lippertsweiler und Haslach sei im Zuge der Untersuchungen zum Teilregionalplan Energie erst neu dazu gekommen, so Burth. Die Firma Uhl habe sich daraufhin zum gesamten Gebiet Gedanken gemacht.

Was sehen die erweiterten Pläne vor?

Das gesamte Windkraft-Vorranggebiet teilt sich nun in zwei Teilbereiche auf: Haslach und Lippertsweiler (nördliche Fläche) sowie Unterrauhen und Weiherwiesen (südliche Fläche). Das Gesamtgebiet liegt großteils auf Gemarkung Aulendorf und zu einem kleineren Teil auf Gemarkung der Stadt Bad Waldsee. Gesamtfläche: 215,2 Hektar.

Auf der südlichen Fläche sind Moorflächen vorhanden, die nicht bebaut und als Ausgleichsmaßnahmen bereits wiedervernässt wurden, so Pavel.

Neu sind auch die im Teilregionalplan Energie deutlich geringeren Abstände zu den Wohnbebauungen. Dadurch ergibt sich in beiden Teilgebieten eine vergrößerte Fläche für Windräder als bisher angenommen.

Heißt: Im südlichen Bereich sind nun anstatt vier sogar fünf bis sechs Windräder möglich. Auf der nördlichen Fläche könnten drei Windräder gebaut werden.

Hier sind die Standorte für die möglichen Windräder vorgesehen. Neun werden es voraussichtlich am Ende nicht werden. (Foto: Stadt Aulendorf/SZ-Grafik: Alexis Albrecht )

Was sagt die Stadt?

Die Stadt kritisierte besonders das geplante Windrad 7 im nördlichen Gebiet und plädierte dafür, auf dieses zu verzichten. Begründung: Der Abstand zu Lippertsweiler betrage 600 Meter und zum Ortsteil Haslach 680 Meter.

Da verstehe ich schon die Anwohner, die fragen: Muss das sein? Matthias Burth

Zudem lägen die Wohnplätze in Nähe des Windrads 7 direkt in Ost-West-Richtung und somit direkt in der Windlinie und im Schattenschlag, so die Stadt. Auch bezüglich des Rot- und Schwarzmilans könnte der Standort problematisch sein.

Die Rotmilan-Bedenken würden auch für ein Windrad (Nummer 4) im südlichen Gebiet gelten. Bei einem anderen Windrad (Nummer 8), das sich ebenfalls im südlichen Gebiet befindet, gebe es Bedenken, dass mögliche Gewerbegebietserweiterungen verbaut würden.

Welche Meinungen haben die Räte?

Die Wortmeldungen vieler Räte drehten sich ebenfalls um die von der Stadt angesprochen Bedenken. Tannhausens Ortsvorsteherin Margit Zinser-Auer sah bei einem weiteren Windrad (Nummer 9) im südlichen Bereich Abstandprobleme, da die 750 Meter zu Eisenfurt (es sind 640 Meter geplant) nicht eingehalten seien.

Aus den Reihen der CDU, der SPD sowie der Freien Wählervereinigung kam Kritik daran auf, dass sich die Planungen von vier auf neun Windräder mehr als verdoppelt haben. Hier bestehe die Gefahr, dass die Akzeptanz der Bevölkerung nicht mehr gegeben sei.

Aus der BUS-Fraktion kam zusätzlich der Hinweis, dass auch auf Fledermäuse geachtet werden sollte und es eine nächtliche Abschalteautomatik geben soll. Das bestätigte Pavel.

Am grundsätzlichen Prozedere wurde von einigen Räten kritisiert, dass der Gemeinderat oder die Stadt ohnehin kein großes Mitspracherecht bei der Errichtung von Windrädern hätten. Dieser Aspekt stieß dem Gremium sicht- und hörbar sauer auf.

Was sind die Argumente des Investors?

Zum am meisten kritisierten Windrad im nördlichen Bereich (Nummer 7) stellte Pavel klar, dass es „keinen Streit geben werde“, da die Firma bei nachvollziehbaren Bedenken nicht auf dieses Windrad beharren werde.

Zu den Abständen führte er aus, dass es angesichts der geänderten Rechtslage und der Windradtypen möglich sei, bis zu 520 Meter an Häuser ran zu kommen. Die Firma wolle diese Möglichkeiten jedoch nicht ausreizen. Die Planungen seien jedoch wie vorgelegt grundsätzlich so genehmigungsfähig, betonte er.

Wenn nicht die Firma Uhl baut, macht es ein anderer. Matthias Pavel

Da das nördliche Gebiet nun hinzugekommen sei, wolle seine Firma das gesamte Gebiet gerne in einem Schritt bebauen. Er sprach im Laufe der Sitzung selbst von sieben Windrädern und schien nicht auf neun beharren zu wollen.

Weitere Erklärungen der Windkraft-Firma

Geplant sind auf der Gesamtfläche Windräder des Hersteller Vestas mit Hauptsitz in Dänemark, wie sie beispielsweise auch im Windpark Bad Saulgau verwendet wurden, allerdings sind sie dort niedriger.

Pro Anlage geht die Firma Uhl Windkraft von 12,5 Millionen Kilowattstunden jährlich aus, erklärte Pavel. Die beiden Teilgebiete will die Firma „in einem Zug“ mit Windrädern bebauen und ans Netz anschließen. Voraussichtlich laufe die Einspeisung über die Hochspannungsleitung, die bei Michelwinnaden verlaufe.

Was haben Bürger und Kommunen davon?

Pavel erklärte, dass Uhl Windkraft gemäß dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 0,2 Cent pro Kilowattstunden anbieten könne. Das summiere sich. Der Hauptteil ginge an die Stadt Aulendorf, ein kleiner Teil nach Bad Waldsee.

Zudem wolle die Firma verschiedene Bürgerbeteiligungsmodelle anbieten. Diese würden ab Inbetriebnahme wirksam. Auch Finanzbeteiligungen wie beispielsweise durch einen Windsparbrief sollen möglich sein.

Wie sieht der weitere Zeitplan aus?

Das Genehmigungsverfahren für die Windräder soll laut Pavel im April starten. Im Winter 2025 auf 2026 stünden dann Baumfällarbeiten an, ab Sommer 2026 würden dann die großen Kräne aufgestellt und Kabel verlegt. Wegen der langen Lieferzeiten sehe der Zeitplan vor, dass sich ab Herbst 2027 Windräder drehen.

Was wurde in der Sitzung beschlossen?

Der Gemeinderat nahm die Vorstellung der Pläne zur Kenntnis. Der Beschluss der Stadt beinhaltete den Wunsch, auf das Windrad 7 im nördlichen Bereich zu verzichten und das Windrad 8 im südlichen Bereich so zu platzieren, dass eine künftige Gewerbegebietserweiterung möglich ist. In einer separaten Sitzung soll der Gemeinderat Stellungnahmen erarbeiten zum Entwurf des Teilregionalplans Energie.

Die Abstimmung endete mit 16 Ja-Stimmen, einer Enthaltung von Oliver Jöchle (FWV) und einer Nein-Stimme von Rainer Marquart (SPD), der nochmals auf die geringen bis nicht vorhandenen Einflussmöglichkeiten verwies.

Hintergrund: Was passiert, wenn es zu keiner Einigung kommt?

Bis Ende des Jahres 2025 müssen die Teilregionalpläne von der Landesregierung genehmigt werden, erklärte Burth. Damit seien Genehmigungsverfahren für Windräder nur in den ausgewiesenen Vorranggebieten und auf vereinzelten kommunalen Flächen möglich.

Kommt es zu keiner Einigung für ausreichend Windflächen im Zuge des Teilregionalplanes Energie, greife eine sogenannte Superprivilegierung, hob Burth hervor. Bedeutet: Genehmigungen für Windkrafträder könnten dann auch dort beantragt werden, wo sie der Regionalplan wegen zu hohe Konflikte nicht vorgesehen habe. Diese Variante sei nicht erstrebenswert.

Zu den geplanten Windrädern bei Unterrauhen und Weiherwiesen sowie zwischen Haslach und Lippertsreute findet am Montag, 5. Februar, eine Informationsveranstaltung im Musiksaal des Schulzentrums in der Schussenrieder Straße 1 in Aulendorf statt. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Die Firma Uhl wird die aktuellen Planungen vorstellen und Fragen der Bürger beantworten.