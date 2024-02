Derzeit sorgt ein in Aulendorf nur allzu bekannter Unternehmer für Schlagzeilen in der deutschen Boulevardpresse: Horst-Dieter Esch. Im Alter von 80 Jahren wird Esch im Mai nochmals Vater. In Aulendorf übernahm er Ende der 70er-Jahre die Firma Hela. Es war „der Anfang vom Ende“ des Landmaschinenherstellers.

Viele deutschlandweite Schlagzeilen

Bild, Stern und Bunte berichten aktuell über den Baumaschinen-Guru Esch. Inzwischen in Mexiko lebend erwartet er mit seiner Partnerin Nachwuchs. Im Mai soll das Kind zur Welt kommen. Es sei eine bewusste Entscheidung gewesen, ist in den einschlägig bekannten Boulevardblättern zu lesen. Es ist Eschs zweites Kind.

Mehrfach ist Schwäbische.de auf die Berichte hingewiesen worden. Der Name Esch hat in Aulendorf tiefe Spuren hinterlassen - allerdings negative. Schließlich wird mit Esch das Ende der Firma „Hela - Hermann Lanz Aulendorf“ in Verbindung gebracht.

Rund 30.000 Schlepper wurden in der Aulendorfer Fabrik produziert, als ein lukratives Angebot der Industrie-Beteiligungs-Holding (IBH) - ein Baumaschinenkonzern, der von Esch gegründet wurde - lockte. Die IBH übernahm Hela im Jahr 1978. Im Archiv der „Schwäbischen Zeitung“ steht dazu: „Das war der Anfang vom Ende.“

1983 musste IBH Insolvenz anmelden, der Konzern zerbrach. Esch musste gar wegen Betrugs und Untreue ins Gefängnis. Hela wurde als Teil der Konkursmasse verschleudert. Wie oft Esch an sein Engagement in der Schlossstadt zurückdenkt ist nicht bekannt. Sein Fokus wird sich fortan wohl auf den neuen Erdenbürger richten.