54- Jähriger betrunken hinterm Steuer

Deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand ein 54-jähriger Autofahrer, der am Mittwoch gegen 21 Uhr zwischen Aulendorf und Blönried in auffälligen Schlangenlinien unterwegs war. Das teilt die Polizei mit. Verkehrsteilnehmer hatten den Notruf gewählt, nachdem der 54-Jährige mehrmals auf die Gegenspur geraten war. Als der 54-Jährige noch vor dem Eintreffen der Polizei seinen Wagen stoppte, hielten Zeugen diesen bis zum Eintreffen der Beamten fest. Einen Alkoholtest konnte der 54-Jährige aufgrund diverser Ausfallerscheinungen nicht durchführen, weshalb die Polizisten eine Blutentnahme in einer Klinik veranlassten. Den Führerschein des 54-Jährigen behielten die Beamten ein und zeigten ihn bei der Staatsanwaltschaft an. In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler weitere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des 54-Jährigen gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 0751/8036666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.