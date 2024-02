Das breit aufgestellte Bündnis von Aulendorfer Vereinen, Organisationen, der Stadt und der Kirchen konnte am vergangenen Sonntagnachmittag rund 500 Personen mobilisieren, die nicht tatenlos zusehen wollen, wie die deutsche Demokratie aus der populistisch rechten Ecke in Gefahr gebracht wird. Mit kurzweiliger Abwechslung aus Musikbeiträgen Aulendorfer Künstler und Redebeiträgen wurde unterstrichen, dass eine breite Gemeinschaft Hand in Hand für ein vielfältiges Aulendorf einsteht.

Langsam aber stetig füllte sich der Schlossplatz vor der kleinen Konzertbühne, die am oberen Platzende aufgebaut war. Andreas Herkommer war zu dieser Zeit bereits auf der Bühne und unterhielt die Ankömmlinge mit Liedern aus der Ära der Hippiezeit. Schon bald war der Platz gefüllt und bot für die Redner eine beeindruckende Kulisse mit rund 500 Aulendorfern.

Demokratie sind wir alle

Nach der Begrüßung durch die beiden Organisatoren Bruno Sing und Sabine Steinwandel übernahm der 23-jährige Niklas Gentner das Mikrofon. Der Buchautor und Student positionierte sich pro Demokratie.

Scheinbar einfache Lösungen für die komplexen Probleme unserer Zeit sind selten gute Lösungen. Niklas Gentner

Gemeinsam erarbeitete Lösungen seien zwar aufwändig, würden aber das Gemeinschaftsgefühl stärken, denn „Demokratie sind wir alle“, so Gentner.

Während anschließend Brigitte Thaler den Bette Midler Song „From the distance“ singt, stehen die Menschen in Grüppchen auf dem Schlossplatz. Gut ein Dutzend Plakate mit Botschaften gegen rechts ragen über die Köpfe in den abendlichen Himmel. Den nächsten Redebeitrag bestreiten Vertreter der evangelischen und katholischen Kirchen gemeinsam. Guido Winkhardt und Rita Dittrich wenden sich gegen Hass in all seinen Erscheinungsformen. Sie formulieren ein klares Nein zum respektlosen Umgang mit der Demokratie. „Wir stehen hier als Christen, weil es im Plan Gottes keinen Platz für eindimensionales Denken gibt“ so Dittrich.

Starke Betroffenheit

Eine musikalische Premiere war der gemeinsame Auftritt von Brigitte Thaler, Martin J. Waibel und Eckhard Lehmann mit Liedern, die auf dem Platz eine starke Betroffenheit auslöste. Waibel hatte Texte von KZ Insassinnen vertont. Thaler hat diese Lieder einfühlsam gesungen und so hörten die Anwesenden die letzten Gedanken einer Mutter im KZ Transport nach Auschwitz an ihr zurück gebliebenes Kind.

In dieser emotional aufgeladenen Situation sprach Bürgermeister Matthias Burth zunächst einmal seinen großen Dank für die überwältigende Teilnahme an der Veranstaltung aus. Seine Rede war geprägt vom persönlichen Unbehagen angesichts von Hinterzimmergesprächen mit Remigrationskonzepten, von Angriffen auf jüdische Mitbürger und von einer Diskussionskultur, die von Hass und Hetze geprägt ist.

Burth beobachte zwar sehr wohl, dass sich Teile der Bevölkerung inzwischen von der aktuellen Politik nicht mehr vertreten fühlen. „Aber es gibt Spielregeln und Grenzen und die stehen im Grundgesetzes, zuallererst im Artikel 1“ betont Burth.

Artikel 1 des Grundgesetzes Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.

Die Achtung des Grundgesetzes sei zwingend für das Bekenntnis zum demokratischen Rechtstatt. „Gleichgültigkeit ist Demokratiegefährdung durch Unterlassung“, ruft Burth und appelliert, klare Kante zu zeigen, um den Anfängen zu wehren. Aussagen, für die es immer wieder Spontanapplaus und Bravorufe aus der Zuhörerschaft gibt.

Harmonisches Ende

Zum Finale der Veranstaltung versammelten sich Redner, Musiker und Plakatträger auf der Bühne und gemeinsam mit Waibel und Lehmann singen alle den Cúl na Mara Song „The world is colourful“. Ein harmonisches Ende einer Veranstaltung, die organisiert wurde, um zu signalisieren, dass in Aulendorf Vielfältigkeit gelebt wird, oder wie es Steinwandel zu Beginn sagte, „Lasst uns die Vielfalt bejubeln“.