Die Aulendorfer Stadthalle ist an diesem Abend mit 200 Besuchern voll gewesen wie selten. Die Windkraftfirma Uhl aus Ellwangen war auf Einladung der Stadt gekommen, um aus erster Hand über die Planungen des geplanten Windparks bei Tannhausen und Lippertsweiler zu informieren und Fragen zu beantworten. Aufgrund der jüngsten Berichterstattungen zur Vergrößerung des Windparks von vier auf neun Anlagen hat es in der Bevölkerung eine starke Betroffenheit gegeben.

Es brauchte mehr Stühle für die Bürger

Zu den vorbereiteten 150 Stühlen mussten weitere 50 Stühle herbeigeschafft werden, damit für die herbeiströmenden Menschen ausreichend Sitzplätze zur Verfügung standen. Der Abend gliederte sich in zwei Teile. Zunächst gab es Impulsvorträge von Bürgermeister Matthias Burth und Projektleiter Maximilian Weiß von der Firma Uhl zum rechtlichen und technischen Planungsstand. Beide Referenten einte, dass sich ihre Beamerpräsentationen für die Besucher nur als eingeschränkt hilfreich erwiesen. So war beim einen die Schrift deutlich zu klein und beim anderen waren die Karten kontrastarm.

Der wesentlich größere Teil des Abends war den Fragen und Statements der Bürger gewidmet. Über drei Stunden wurden in einer ausgesprochen sachlichen und ruhigen Atmosphäre die beiden Vertreter von Uhl Windkraft ins Kreuzverhör genommen. Vor allem der Projektleiter, Matthias Pavel, legte eine große Offenheit und Sachkompetenz an den Tag, wenn es um technische Fragen jeglicher Art zur Windkraftenergie geht. Bürger mit subjektiven Ängsten und Sorgen hingegen waren auch nach den Antworten Pavels nicht zufrieden und entlastet.

Schattenschlag, Landschaftsbild, Wertverlust von Immobilien

Insgesamt 18 Bürger stellten sich ans Mikrofon und brachten vor, was sie zuhause vorbereitet und teilweise auch ausformuliert hatten. „Jetzt habe ich es schon geschrieben, jetzt will ich es auch loswerden“, eröffnete eine Bürgerin ihr Fragenbündel. Viele Fragen widmeten sich den Themen Schattenschlag, Landschaftsbild, Wertverlust von Immobilien und der bisherigen Informationspolitik. Einen eventuellen Wertverlust juristisch einzuklagen, dürfte laut Pavel schwierig werden, wenn beim Vorhaben alle gesetzlichen Vorgaben eingehalten wurden.

Zur Informationspolitik hingegen äußerte sich vorrangig Bürgermeister Burth, der betonte, dass neueste Entwicklungen öffentlich im Gemeinderat beraten wurden, der Ortschaftsrat Tannhausen dazu geladen wurde und die nun stattgefundene Bürgerveranstaltung die Grundlage für Stellungnahmen der Stadt Aulendorf sein soll. Die Standorterweiterung von vier auf nun neun Standorte war möglich geworden, da der in Aufstellung befindliche Teilregionalplan Energie des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben (RVBO) ein neues Vorranggebiet definiert, auf dem entsprechend viel Platz ist. Dieser Teilregionalplan befindet sich gerade in einer zweimonatigen Öffentlichkeitsbeteiligung.

Technische Möglichkeiten wurden erläutert

Verfolgte man aufmerksam die Ausführungen von Pavel und Weiß von der Firma Uhl, so ließ sich heraushören, dass es bei vielen Problemen im Zusammenhang mit Windkraftanlagen Normen und Techniken gebe, um diese zu lösen. Der Schattenwurf beispielsweise dürfe nur wenige Stunden im Jahr ein Schutzobjekt (in der Regel also ein Wohnhaus) beeinträchtigen. Für die darüber hinausgehende Zeit gebe es eine Abschaltautomatik, die Pavel auf Nachfrage detailliert erläuterte. Automatiken zwecks Reduzierung der Vogelkollision und zur Verhinderung von Eiswurf seien inzwischen ebenfalls Standard.

In den Redebeiträgen zeigte sich auch eine gewisse Unzufriedenheit in der Bevorzugung des Natur- und Artenschutzes gegenüber dem Menschenschutz. Tatsächlich war auch im Vortrag von Weiß diese Gewichtung ablesbar, denn für den Menschenschutz ist in erster Linie das Bundesimmissionsschutzgesetz im Zuge des Genehmigungsverfahrens zuständig. Natur und bedrohte Arten hingegen sind durch ein Bündel an Europa-, Bundes- und Landesgesetze geschützt.

Wer hat das alles beschlossen?

Eine Rednerin vermisste ein Forum zur Abstimmung über die Energiewende in Deutschland. Bei den Anwesenden in der Halle hätte es sicher keine Mehrheit für diese Energiewende gegeben. Dabei gilt es aber zu bedenken, dass die Beschlüsse zur Energiewende von demokratisch gewählten Regierungen erfolgten, die trotz oder gerade deswegen wieder gewählt wurden, merkte Burth an. Der Atomausstieg und der Kohleausstieg wurden gefordert und letztlich auch beschlossen, mit den jetzt sichtbaren Konsequenzen.

Zum Hintergrund: Der Atomausstieg und die Energiewende wurden im Bundestag beschlossen. 2011 hatte die schwarz-gelbe Bundesregierung unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) den schrittweisen Atomausstieg bis 2023 in Gesetzesform gegossen. Die jetzige Ampelregierung hat dieses Gesetz umgesetzt und 2023 das Wind-an-Land-Gesetz eingeführt, das den Ausbau von Windkraft in Deutschland beschleunigen soll. Damit einher geht ein Flächenziel für alle Bundesländer.

Diskussion bleibt auf sachlicher Ebene

Zurück zu der Veranstaltung in der Stadthalle: Den ganzen Abend herrschte eine konzentrierte und ruhige Atmosphäre. Moderierende Eingriffe in die Diskussionskultur blieben auf ein oder zwei Fälle beschränkt. Wer allerdings gekommen war und hoffte, mit den Vertretern der Firma Uhl über die Standorte verhandeln zu können, wurde enttäuscht. Dennoch äußerten sich mehrere Redner lobend über die Antworten von Weiß und Pavel. Unmut zielte mehr in die politische Richtung und die Konsequenz, mit der die Energiewende vorangetrieben werde.

Beide Präsentationen des Abends können auf der Homepage der Stadt Aulendorf abgerufen werden. Die Öffentlichkeitsbeteiligung des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben zum Teilregionalplan Energie läuft noch bis Ende März, für Träger öffentlicher Belange bis Ende April. Infos dazu gibt es im Internet.