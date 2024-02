Tannhausen lebt. Alle unterstützen sich gegenseitig, beteuert Margit Zinser-Auer, die als Ortsvorsteherin ihre „Schäfchen“ im Blick hat. Also Friede-Freude-Eierkuchen im grünen Umland von Aulendorf? Nicht ganz. Natürlich gibt es auch hier das ein oder andere, das angepackt werden muss. Doch allein wie die Ortsvorsteherin vom Umgang mit kleinen, mittleren und größeren Themen im Ort erzählt, zeigt: Tannhausen macht einiges anders als manche Gemeinde.

Eine Gruppe Kinder sitzt im Kreis auf dem Boden des Dorfgemeinschaftshauses. Der Raum ist mit den hohen Holzbalken ein Hingucker, die Kinder haben viel Platz. Doch eigentlich sollten sie in ihrem eigenen Gemeinschaftsraum direkt nebenan im Kindergarten Sankt Maria den Morgenkreis machen. Aber dort ist es zu eng.

Aktuell wird auf dem Boden gewickelt

Die kleine Ortschaft Tannhausen wünscht sich daher vor allem einen größeren Gruppenraum und einen Ort, an den sich die Kinder zurückziehen können. Es soll einen richtigen Wickeltisch geben. „Aktuell wird auf dem Boden gewickelt“, sagt sie. Bescheidene und nachvollziehbare Wünsche.

Eltern und Erzieherinnen wurden bei der Planung einbezogen. Sollen die Öffnungszeiten verlängert und in den Nachmittag gezogen werden oder soll es lieber schon ab zwei Jahren losgehen, dafür mit den bisherigen Zeiten? Die Eltern stimmten für das frühere Eintrittsalter der Kleinen. Der Plan liegt jetzt bei der Stadt, so Zinser-Auer. Es folgt noch ein Gespräch im Februar zwischen Bürgermeister Matthias Burth und dem Pfarrer der katholischen Gemeinde. Wenn Planer und Architekten ihr Okay geben, kann es losgehen.

Automat als zentraler Treffpunkt

Ein pragmatischer Ansatz mit einem Verbindungsgang zwischen Dorfgemeinschaftshaus und Feuerwehr - dort befinden sich barrierefreie Toiletten - ist ebenfalls angedacht. Die Toiletten sollen öffentlich sein, denn der Platz rund um das Spritzenhaus ist als Treffpunkt beliebt.

Einen Dorfladen gibt es nicht, einen Späti wie in der Großstadt schon gar nicht. Also kam die Lösung in Form eines Automaten, gefüllt mit Getränken, Süßigkeiten, Wurst in Dosen und bald sogar frischem Brot. Doch ein nackter Automat hätte zu sehr an Bahnsteig erinnert. Nun ist er ummantelt von einem wunderschönen Holzhaus. Neben Chips und anderen Snacks gibt es Platz für weitere Ideen. Die aktuell leerstehenden Regale sollen bald mit Frühlingsblühern gefüllt werden. Als Tauschaktion. Das Geld, das im Automaten landet, bessert die Dorfgemeinschaftskasse auf. Sogar nachts gibt es einen technischen Notdienst, wenn mal eine Münze klemmt und die Jägerwurst nicht ins Ausgabefach plumpst.

Zettel anpinnen: Ich will verkaufen

Grundsätzlich scheint es in Tannhausen zu laufen. Die Wünsche, die der Ort in den aktuellen Haushalt eingestellt hat, nehmen sich neben Millionenbeträgen für Breitband und Windkraft wie Peanuts aus. 2000 Euro für neue Bodenbretter im Dorfschuppen. Da sei etwas Baumaterial drin und viel Eigenleistung, sagt Zinser-Auer. Auch ein neuer Beamer fürs Dorfgemeinschaftshaus wurde gewünscht und bewilligt.

Dass die Bewohner des kleinen Ortes der Frau mit den kurzen Haaren am Herzen liegen, wird im Gespräch schnell klar. Die Tannhausenerin hält viel vom Austausch und Vernetzen. Neben dem leicht maroden Schuppen und Beamerproblemen sorgt sie sich um ein grundsätzliches, größeres Problem.

Es geht um den Mangel an Bauland und Wohnraum - gerade für junge Familien ein Problem. Die Abwanderung droht, die eh schon über dem regionalen Altersdurchschnitt liegende Bevölkerung droht weiter zu vergreisen, doch wie hält man die Jungen im Ort? Zinser-Auer regt an, wer verkaufen möchte, der solle zuerst an die Tannhausener denken. Ganz simpel - Zettel an die Pinnwand im Holzhäuschen heften mit der Info `Ich verkaufe´. „Ich fungiere gerne als Schnittstelle“, bietet sie an.

Bei Windenergie zwiegespalten

Es herrschen stürmische Zeiten, nicht nur politisch. Den Wind geschickt und nachhaltig nutzen, wollen eigentlich alle. Aber ein großes Windrad wollen die wenigsten wenige hundert Meter neben dem eigenen Haus stehen haben. Die Sorge, ein rhythmischer Schlagschatten könne auf Dauer kirre machen und Tiere vertreiben, treibt auch viele Tannhausener um. Die Stimmung beim Thema Windräder sei gemischt, bestätigt auch Zinser-Auer. Der nahegelegene Wald, für viele Tannhausener als Erholungsgebiet genutzt, ist seinen Bewohnern wichtig. Vielleicht könne das Zuckerle, so auch an günstigen Strom zu kommen, manche umstimmen, gibt sie zu bedenken.

Die Ortsvorsteherin weiß sich durchzusetzen und für „ihr Dorf“ einzustehen. Der Straßenumbau sei ein lästiges Dauerthema gewesen. Heute ist sie froh, „dass es klappt.“ Die Tannhauser Straße von Ortseingang bis -mitte soll saniert werden. 2025 ist hierfür vorgesehen.

Senioren sind Sorgenkinder

Nicht nur für die Kinder bewegt sich einiges in der Teilortschaft. Doch gerade die Senioren des Ortes machen der agilen Frau ein wenig Bauchschmerzen. Corona habe einen deutlichen Motivationsknick bei den Veranstaltungen hinterlassen, sagt sie. Zur Seniorenfasnet seien sehr wenige gekommen. Das möchte sie „neu ankurbeln.“

Vernetzung, auch zwischen den Ortschaften, ist ein weiteres Thema. Das Radwegeprojekt zwischen Tannhausen und Haslach sei fertig, jetzt fehle noch die Verbindung zwischen Haslach und Bad Schussenried: Da sei das Regierungspräsidium am Drücker. „Das müssen wir in Angriff nehmen“, betont sie. Auch die Verbindung zwischen Michelwinnaden und Haslach sei ein großer Wunsch.

Offenheit und Gespräche sind der Schlüssel

Wenn man mit Zinser-Auer spricht, entsteht der Eindruck, dass die Menschen in der kleinen Ortschaft für sie mehr als Mitbürger oder Nachbarn sind. „Mein größter Stolz ist die Dorfgemeinschaft“, sagt sie und betont: „Ich bin für Offenheit, für Gespräche.“

Wenn das Wetter wieder freundlicher wird, können diese wieder vor dem Holzhaus mit Schorle und Knackwurst stattfinden.