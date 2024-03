Filmmusik, Kulthits der 1980er-Jahre und Polka: Der Musikverein Tannhausen hat bei seinem Frühjahrskonzert ein Programm mit großer musikalischer Bandbreite geboten. Die Dirigentin Vanessa Leuter forderte mit einem hohen Niveau die Musiker heraus. Eine wichtige Säule bei den rhythmisch anspruchsvollen Stücken bildete die Besetzung an Schlagzeug und Percussion. Die Bläser schufen ein überzeugendes musikalisches Fundament. Wertschätzung für das Ehrenamt und eine Botschaft für Demokratie und Klimagerechtigkeit prägten den Konzertabend.

Musiker in Höchstform

Bereits der erste Titel „Return Of The Vikings“ von Bert Appermont bot den rund 30 Musikern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu beweisen. Die rhythmisch äußerst präzise Spielweise, die das Stück erfordert, stellte keine Hürde dar. Wie Vorstand Bernd Pfeiffer zuvor ankündigte, waren die Musiker in Höchstform.

Medleys mit Titeln, die den Konzertbesuchern in großen Teilen bekannt waren, bildeten den Schwerpunkt des Abends. Bei der „80er KULT(tour)“ des Komponisten und Arrangeurs Thiemo Kraas gab es Hits der Spider Murphy Gang, der Münchner Freiheit, der Klaus Lage Band, von Hubert Kah und Falco. „Das Stück ist zu heiß“, erklärte Saxofonistin Silke Straßner, nachdem die Musiker vor einem Lied die Jacken ablegten.

Filmfans kommen auf ihre Kosten

Bei „Movie Milestones“ kamen Filmfans auf ihre Kosten. Szenen aus den Filmen „Miss Daisy und ihr Chauffeur“, „Gladiator“, „Madagascar“, „Crimson Tide - In tiefster Gefahr“, „Der König der Löwen“ und „Fluch der Karibik“ ermöglichten den Zuhörern einen Rückblick auf besondere Kinoerlebnisse.

Eine ganz andere Rückschau gab Markus Frankenhauser, Kreisverbandsdirigent im Blasmusikkreisverband Ravensburg. Er zeichnete Steffen Kahl und Ronny Kühn in Abwesenheit für ihre Aufgabe als Fahnenträger und Fahnenbegleiter mit der Ehrennadel für ihre Tätigkeit aus, die sie seit zehn Jahren ausüben. Florian Kesenheimer wurde dafür geehrt, dass er seit zehn Jahren als Musiker an der Posaune den Verein unterstützt. Dabei zählt er zu den eifrigsten Probenbesuchern.

Die Förderermedaille in Gold mit Diamant

Die Flügelhornistin Lisa Schattmaier ist seit 20 Jahren engagiertes Vereinsmitglied und wurde dafür ausgezeichnet. Christa Mock erhielt die Förderermedaille in Silber und Margit Zinser-Auer die Förderermedaille in Gold mit Diamant des Blasmusikverbands Baden-Württemberg. Diese Medaille wird an Mitglieder für ihr besonderes Engagement, zum Beispiel in der Jugendarbeit, verliehen.

Diese Ehrungen sind Beleg dafür, wie viel Begeisterung und Energie die Mitglieder in ihrer Freizeit für den Verein aufbringen. Der stellvertretende Ortsvorsteher von Tannhausen, Franz Thurn, betonte den großen Einsatz für die Gesellschaft und das eigene Hobby. Marcus Pfeiffer, der mit der Moderation kreativ und unterhaltsam durch den Abend führte, griff dieses Thema gekonnt auf. Die Mühen des Übens und Notenlernens demonstrierte er auf der Blockflöte. Er spielte einige Takte von Celine Dions „My heart will go on“ an, um auf deren bekanntes Lied „I´m alive“ überzuleiten.

Ein Zeichen setzen mit der „Earth Hour“

Am Ende der Konzerts gab der Musikverein dem Publikum mit seiner besonderen Teilnahme an der „Earth Hour“ eine Botschaft mit auf den Weg. Während an diesem Abend weltweit von 20.30 bis 21.30 Uhr die Lichter ausgeschaltet wurden, spielten die Musiker das Stück „Guten Abend, Gute Nacht“ mit gedimmter Saalbeleuchtung. Sie setzten damit ein Zeichen für eine klimagerechte Gesellschaft, den Klimaschutz, eine starke Demokratie und für Frieden.