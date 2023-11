Aufstieg in die Berzirksoberliga

Erstmals wurde die Tennismeisterschaft in der Bezirksliga der Herren 50 in einer Gruppe mit vier Mannschaften gespielt. Dabei musste jeder gegen jeden mit Hin- und Rückspiel antreten.

Dabei starteten die Herren 50 der Tennisabteilung des SV Horgenzell mit zwei Siegen gegen den TC Wangen und die Tennisabteilung des SV Oberteuringen mit jeweils 7:2. Im dritten Spiel der Hinrunde war der TC Schlier-Unterankenreute zuhause nicht zu schlagen, das Spiel endete 6:3 für den Gastgeber. Die Rückrunde begann mit einem 5:4-Sieg gegen den TC Wangen und einem unerwartet hohen 8:1 Sieg in Oberteuringen, welcher ausgiebig gefeiert wurde.

Am letzten Spieltag kam es dann zum „Endspiel“ in Horgenzell um die Meisterschaft gegen die Mannschaft TC Schlier-Unterankenreute. Bis dahin hatten beide Teams jeweils vier Spiele gewonnen und eines verloren. Nach den Einzeln stand es 4:2 für Horgenzell, ein Sieg im Doppel musste her. Diesen vielumjubelten fünften Punkt holten Axel Zauke und Ulrich Bender, bevor auch noch Chris Kirchner und Ulrich Gindele mit dem 6:3 für Horgenzell alles klar machten. Somit steigen die Herren 50 in die Bezirksoberliga auf.