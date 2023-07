Auf Wiedersehen — schön war's!

Rund 60 ehemalige Kolleginnen und Kollegen haben das ZfP–Pensionärstreffen am Standort Weißenau zum geselligen Austausch an einstiger Wirkungsstätte genutzt. Leckeres Essen, Fahrten mit dem „ZfP–Bähnle“ und ein kleines Quiz rundeten den Tag ab.

Los ging es in der Alten Schwimmhalle (Haus 37) mit einem Willkommensgläschen. Rund 60 Pensionäre waren der Einladung gefolgt. Regionaldirektor Professor Juan Valdés–Stauber begrüßte sie mit den Worten: „Die Corona–Pandemie war eine Zäsur. Sie hat uns nicht gutgetan und gezeigt, wie zerbrechlich der Mensch und die Gesellschaft doch sind. Nach diesen Jahren, in denen das Pensionärstreffen nicht stattfinden konnte, freut mich Ihre Verbundenheit und dass Sie uns nicht vergessen haben, umso mehr. Wir haben Sie auch nicht vergessen. Feiern Sie ausgelassen!“

Das anschließende Buffet vom Küchenteam rund um Küchenchef Dominik Fehrle bestand aus verschiedenen Salaten, zweierlei Braten mit Gemüse und Gratin sowie Dessertvariationen. Nach dem Mittagessen nutzten die Pensionäre die Zeit für Gespräche, ehe es losging mit den Bähnlesfahrten über das ZfP–Gelände.

Ulrike Nelles, Pflegerische Leiterin der Suchtabteilung, und Ralf Leicht vom Örtlichen Personalrat begleiteten die Tour mit allerlei Infos dazu, was sich am Standort in den vergangenen Jahren so alles getan hat. Manch ehemaliger Kollege ließ es sich nicht nehmen, selbst die eine oder andere spannende Anekdote aus seiner ZfP–Zeit zum Besten zu geben.

Nach den Info–Fahrten gab es Kaffee und Kuchen, im Hintergrund immer zu sehen: per Beamer auf eine Leinwand projizierte Fotos von früheren Pensionärstreffen. Personalrat Leicht informierte über die dieses Jahr noch anstehenden Betriebsausflüge und machte sich dann mit Barbara Pfeilsticker vom Personalmanagement daran, die zehn Gewinner des kleinen Quiz' auszulosen, das zu Beginn der Veranstaltung verteilt worden war. Die Gewinner konnten sich über einen Pflanztopf frischer Kräuter aus der Weißenauer Bioland–Gärtnerei freuen.

Einige Pensionäre lobten das leckere Essen, andere die gute Organisation, und die Quiz–Preise sorgten ohnehin für strahlende Gesichter. Eine der Damen sagte zum Abschied: „Wiedersehen — schön war's!“ Eine kleine Gruppe nahm anschließend noch die Einladung wahr, den Tag auf dem abendlichen ZfP–Sommerfest gesellig ausklingen zu lassen.