Auch die 2. Mannschaft sichert vorzeitig den Klassenerhalt

Die 2. Mannschaft des Schachvereins Weingarten bezwingt in der Kreisliga den bisherigen Tabellenführer Wangen 1 denkbar knapp mit 3,5:2,5 und sichert sich dadurch bereits vor dem letzten Spieltag den Klassenerhalt. Eldin Selimovic (Brett 3) wählte die lange Rochade und konnte so am Königsflügel einen überwältigenden Angriff aufbauen, dem sein Gegner auf Dauer nicht stand halten konnte. Nach den Niederlagen von Dominik Kern (2) und Josef Möhrle (4) konnte Pavel Sluka (5) mit seiner besonnenen und abwartenden Spielweise gewinnen, obwohl er zeitweise mächtig unter Druck stand. Am Spitzenbrett hatte Stefan Günther den schwersten Gegner der gesamten Kreisliga mit einer DWZ-Wertung von über 2.100 gegen sich. In einem hart umkämpften Matsch konnte er ihm trotz eines Bauernverlustes ein Remis abringen. Nun hing alles vom Ausgang der Paarung an Brett 6 ab. Hier hatte Ersatzspieler Siegfried Adler ebenfalls lang rochiert und konnte dadurch den Druck auf seinen Gegner beständig erhöhen, was schließlich auch zum Gewinn und gleichzeitig zum Mannschaftssieg führte. Damit belegt Weingarten vor dem letzten Spieltag einen hervorragenden 3. Tabellenplatz.

