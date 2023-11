ATC-Nachwuchs knüpft an Erfolgsserie an

Kürzlich an einem Wochenende fand in der Seeguthalle in Weissach das zweite Turnier der LatinDanceCupSeries 2023 statt. Ausrichtender Verein dieser Tanzsportveranstaltung war das Tanzsportzentrum Weissacher Tal.

Für den Ravensburger Tanzsportclub ATC Blau-Rot gingen Liana Salzseiler und Aaron Maier in der Startklasse der Junioren II B-Latein (bis 15 Jahre) an den Start. Nach dem zweifachen Gewinn der Landesmeisterschaften und ihrem damit verbundenen Aufstieg, war dies ihr erstes Turnier in der nächsthöheren Leistungsklasse. Nach intensiver Überarbeitung ihrer Choreographien mit Clubtrainer Jürgen Schlegel wollten sie erneut vorne angreifen. Mit deutlich anspruchsvolleren Tanzfolgen und neuem Look präsentierten sich die Beiden somit zum ersten Mal auf der Tanzfläche eines Turniers der B-Klasse. Auf Anhieb gelang es dem Paar, im Finale mitzutanzen. Mit ihrem charismatischen Auftreten konnten die Ravensburger die Wertungsrichter von sich überzeugen. Liana und Aaron tanzten sich mit Platz eins in allen fünf Tänzen ganz nach oben aufs Treppchen und konnten so an ihre Erfolgsserie anknüpfen.