Asylbewerber in Weingarten feiern Sommerfest

Schöner hätte das Wetter kaum sein können. Bei strahlendem Sonnenschein organisierte die Unterstützergruppe des Asylantenwohnheims in der Lazarettstraße in Weingarten ein Sommerfest für die dortigen Bewohner. Wegen der Corona–Pandemie musste dieses Sommerfest in den vergangenen Jahren immer wieder ausfallen. Aber dieses Jahr durfte es endlich wieder stattfinden.

Mitte Juli war es dann soweit: Tische und Bänke wurden aufgestellt, Baldachine aufgespannt, um sich vor der Sonne zu schützen. Getränke wurden aus dem Etat der Unterstützergruppe beschafft. Das reichhaltige Buffet gestalteten die Bewohner mit den Köstlichkeiten ihrer Herkunftsländer. Und dann konnte das Fest um 15 Uhr beginnen.

Zunächst war das Malen der Kinder angesagt. Es entstanden fantasievolle Darstellungen, die charakteristisch waren für die Herkunftsländer. Begeisterung lösten dann die riesigen Seifenblasen aus, die mit Stöcken und Wollfäden produziert werden konnten. Das wollte doch jedes Kind einmal selbst ausprobieren.

Anschließend traten zwei Jongleure auf, die sich die Keulen mit traumwandlerischer Sicherheit zuwarfen. Schrecken und Begeisterung zugleich erhob sich, als die beiden sich sogar Keulen mit feurigen Köpfen zu warfen. Wurde doch bei einem Fehlgriff befürchtet, dass sich die Jongleure die Hände verbrennen würden. Die Kinder nahmen dann doch Abstand davon, das einmal selbst zu probieren.

Nach den Darbietungen wurde das Buffet gestürmt, und man ließ sich durch die fremdartigen Genüsse berauschen. Gegen 18 Uhr begann dann der Abbau, und die Bewohner zogen sich in ihre Wohnungen zurück im Bewusstsein, einen besonders schönen Nachmittag erlebt zu haben.