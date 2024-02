„Arte. Cultura. Europa“ - das neue Erasmus+ Projekt

In der ersten Woche nach den Fasnet-Ferien konnte die erste Runde des neuen Schüleraustausches zwischen dem Gymnasium Bad Waldsee und dem Liceo F. Frezzi - B. Angela in Foligno Italien beginnen. Im Rahmen des Erasmus+ Förderprogrammes der Europäischen Union zur Förderung des kulturellen Austausches und der Zusammenarbeit innerhalb der EU konnte eine Partnerschaft zwischen Bad Waldsee und Foligno, Umbrien, das „grüne Herz“ Italiens genannt, entstehen. Das Programm führte elf Schülerinnen und Schüler aus Foligno nach Bad Waldsee. In Begleitung der dortigen Schulleiterin Prof.ssa Rosella Neri sowie der Deutschlehrerin Prof.ssa Angela Celesti besuchten sie zusammen mit den deutschen Gastschülern und Gastschülerinnen aus Klasse 11 und K1 den Unterricht und arbeiteten an einem gemeinsamen Projekt. Es beinhaltete den Besuch der Städte Ravensburg, Konstanz und Ulm sowie die Betrachtung und Beschäftigung mit entsprechenden Epochen, Baustilen und Sehenswürdigkeiten, um einen digitalen Reiseführer zu erstellen. Dieser kann auf unserer Homepage eingesehen werden.

Im April dürfen die Bad Waldseer SchülerInnen schließlich nach Foligno in ihre Gastfamilien reisen. Das Gymnasium freut sich sehr über die herzliche Atmosphäre bei den gemeinsamen Erlebnissen und Begegnungen. Initiiert wurde das Erasmus+ Projekt von den Kollegen Andreas Huber und Daniel Mayer, die während des Austausches unterstützt wurden von Ernst Greinacher und Teresa Rivelli. Herzlichen Dank für den Einsatz und die dadurch neu entstandenen Kontakte zu unseren italienischen Nachbarn.