Apfelsaison bei „Natürlich“-Naturpädagogik

Die beiden Naturpädagoginnen Monika Gelder und Renate Kieble blicken auf eine sehr schöne Apfelsaison zurück. Mit dem pädagogisch ausgearbeiteten Programm „Von der Blüte bis zum Apfelsaft“ konnten viele Kinder eigene Erfahrungen rund um den Apfel machen.

Die Kinder sind gemeinsam mit uns durch die Jahreszeiten gereist, waren flink wie die Bienen und haben mit Spaß und Muskelkraft eigenen Apfelsaft gemacht. Es ist ein ganz besonderer Moment für die Kinder, wenn der Saft während dem anstrengenden Pressen aus der Saftpresse in den Krug läuft. „Selbstgemachter Apfelsaft schmeckt sooooo lecker“, da waren sich die Naturkinder einig.

Besonderen Wert legen wir darauf, dass die Kinder viel selber machen können und den gesamten Kreislauf zum Apfel kennenlernen. Selbst erlebte Erfahrungen werden zu Erinnerungsschätzen, die Naturverbundenheit fördern.

Unsere Aktion ist für Kinder von fünf bis zehn Jahre ausgearbeitet. Wir waren damit beim Ferienprogramm der Stadt Aulendorf im Einsatz, bei verschiedenen Kindergeburtstagen und im Kindergarten St. Martin in Braunenweiler. Die letzte Saftaktion für dieses Jahr fand bei uns im „Natürlich“ statt. Hier konnten zwei ausgebuchte Kindergruppen teilnehmen ‐ eine am Vormittag und eine am Nachmittag.