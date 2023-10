Antike mal live erleben

Wenn sich an einem Samstag frühmorgens Schüler*innen, Eltern, sogar Großeltern mit ihren Lehrerinnen am Bahnhof treffen, muss es schon etwas Besonderes zu erleben geben: in Aalen fanden nach 9 Jahren endlich wieder die Römertage statt. Die Fachschaft Latein des Gymnasium Weingarten hat deshalb eine jahrgangsübergreifende Exkursion auf die Beine gestellt, um den Schüler*innen von Klasse 6 bis Klasse 10 und ihren Eltern/Großeltern die Möglichkeit zu geben, Antike einmal live zu erleben. Das Limesmuseum in Aalen hatte sich für die Römertage in ein „echtes“ römisches Lager verwandelt, mit authentischen Kostümen und der Darstellung von römischer Lebensart und historischem Handwerk. Hier konnten dann verschiedene Aufführungen besucht werden, zum Beispiel eine Modenschau, eine Heeresübung oder eine Pferdeschau. Dazu gab es jede Menge Mitmachstationen, die von den Schüler*innen rege genutzt wurden.

Am Ende des Tages waren alle sehr zufrieden mit der außergewöhnlichen Exkursion und waren sich einig: „Das muss man mal gesehen haben!“.