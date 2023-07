Am Schuljahresende nochmal was Neues

Das Kollegium des Aulendorfer Gymnasiums staunte nicht schlecht, als Schülersprecherin Elisabeth Gil zwei Wochen vor Schuljahresende während einer Konferenz ihr Anliegen vortrug. Abwechslungsreicher sollten die letzten Schultage vor den Sommerferien diesmal werden und es sollte mehr Angebote geben, die den Schülerinnen und Schülern wirklich Spaß machen. Dafür hatten die Klassenvertreter auf der letzten SMV(Schülermitverantwortung)-Sitzung auch schon Ideen gesammelt. Statt Steegetag und Wandertag einfach mal etwas Neues.

Obwohl es zunächst Zweifel gab, ob sich die Wünsche der Schüler in so kurzer Zeit noch bewerkstelligen ließen, stand innerhalb einer Woche ein stattliches Programm mit zwölf Workshops und Projekten zur Auswahl. Da jeder Schüler zwei Favoriten benennen konnte, verlief die Einteilung recht reibungslos. Neben alltagspraktischen Angeboten wie Erste Hilfe, Finanzen und Steuern oder einer „Kulinarischen Reise“ konnten die Schülerinnen und Schüler auch ihren künstlerischen, technischen oder sportlichen Interessen nachgehen (Zeichnen und Malen in der Natur, Bau einer Tischminigolfbahn, Smartphone–Fotografie, Digitalisierung der Schülerbücherei, Häkeln oder Radfahren rund um Aulendorf).

„Es ist schön, dass für jeden etwas dabei ist, das ihm gefällt“, meinte Milena Micheev aus Klasse 9, die Häkeln ausgewählt hatte. Beim Betreten des Raumes merkte man gleich die ruhige, aber konzentrierte Atmosphäre. Innerhalb von zwei Vormittagen gelang es den Schülern, sich nicht nur eine Handarbeit anzueignen, sondern sie konnten am Ende auch ein schönes Körbchen mit nach Hause nehmen.

Sehr beliebt war auch das Mittelalterkochen, wobei Frau Birkler mit ihrer Aussage, auch mal einen „Schwarzen Ritter“ probieren zu wollen, die Lacher auf ihrer Seite hatte. Natürlich war die Süßspeise „Arme Ritter“ gemeint, die es beim „Mittelalterkochen“ zur Abwechslung als Vor– und nicht als Nachspeise gab.