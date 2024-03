Am ersten März feierte die Ma(h)lZeit ihr Einjähriges

Getragen durch das beständige Engagement der Ehrenamtlichen konnten viele im vergangenen Jahr mittwochs im Katholischen Gemeindehaus St. Martin in Weingarten ein leckeres, frisch zubereitetes Essen zu einem günstigen Preis in Gemeinschaft genießen. Durch Mut und Entschlossenheit, sowie die gute Zusammenarbeit der Teams, verwandelten sich die zu Beginn des Projekts aufkommenden Unsicherheiten und Befürchtungen schnell in tatkräftige Routine und wertschätzende Arbeit.

Ermöglicht wird dieser kostengünstige Mittagstisch durch die vielen kleinen Einzelspenden der Gäste, aber auch und vor allem durch die Spendenbereitschaft verschiedener Stiftungen, Vereine und Firmen. So unterstützt die Firma Schellinger KG die Ma(h)lZeit aktuell und im kommenden Jahr jeweils mit einem großzügigen Betrag. Martina Schellinger, Leitung Marketing und Personal, selbst eng verbunden mit der katholischen Kirchengemeinde St. Martin, war Mitte März zu Gast und möchte durch ihren Beitrag das gesellschaftliche Miteinander in Weingarten bewahren. Ein herzliches Vergelt’s Gott!

Dankbar sind wir allen, die die Ma(h)lZeit auch in Zukunft durch kleine oder größere Spenden mittragen. Diese Spenden können Sie auf das Konto der Kirchengemeinde St. Martin unter dem Stichwort „Ma(h)lZeit“ überweisen.

Mehr Infos unter www.katholisch-weingarten.de/aktuelles-aus-den-gemeinden/#mahlzeit

In der Ma(h)lZeit wird der caritative Auftrag unserer katholischen Gemeinde erlebbar und wir wünschen uns, dass in Zukunft noch viele Gäste in dieser Gemeinschaft Wertschätzung, Zuwendung und Zuversicht erfahren können.