Zwei Leichtverletzte bei Unfall

Zwei Leichtverletzte sowie einen Sachschaden von insgesamt rund 18.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Montagvormittag auf der L 286 in Höhe des Dornahofs. Das teilt die Polizei mit. Der 32-jährige Fahrer eines Opel wollte kurz nach 9 Uhr von der K 7959 nach links auf die L 286 einbiegen und übersah dabei einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Lkw der Straßenmeisterei. Durch die folgende Kollision wurden sowohl der 32-Jährige als auch der 39-jährige Lkw-Fahrer leicht verletzt. Ein im Lkw mitfahrender 57-Jähriger blieb nach bisherigem Stand unverletzt. Der Opel war nach dem Zusammenstoß so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.