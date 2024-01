Zünfte richten gemeinsam das Ringtreffen aus

Rund 3500 Maskenträger und ebenso viele Zuschauer erwartet die Narrenzunft Altshausen zum Umzug des Ringtreffens. Ausrichter des Narrentreffens der Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte (VFON) am 20. und 21. Januar sind die vier Zünfte der OHA-Bruderschaft aus Altshausen, Herbertingen, Ostrach und Scheer.

Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Altshauser Zunft das OHA-Treffen 2021 und 2022 absagen, wäre nun erst wieder 2026 an der Reihe. Um die sonst so lange Zeit ohne Narrentreffen im Ort zu verkürzen, hatte die Zunft sich mit Unterstützung der übrigen Mitglieder der OHA-Bruderschaft für ein Ringtreffen beworben.

Helfer aus allen Zünften dabei

„Dass alle vier Zünfte mitziehen, ist für mich ein tolles Zeichen, wie gut die Bruderschaft funktioniert“, sagt Vize-Zunftmeister Daniel Dangelmaier. In der Praxis zeige sich dies, dass aus allen Zünften Helfer dabei sind, um das Narrentreffen zu stemmen.

Das Areal am Marktplatz wird am Wochenende 20. und 21. Januar zum Festgelände mit drei Zelten. Dort werden im größten Zelt aktuelle Hits gespielt, im zweiten Zelt laufen Klassiker und im dritten Oldies und Schlager. Maximal 4500 Besucher sind auf dem Gelände erlaubt.

Aktion für Jugendliche

Los geht es am Samstag, 20. Januar, um 13.30 Uhr mit einem Jugendnachmittag, bei dem Kinder und Jugendliche von 16 Ringzünften Brauchtums-, Masken- und Showtänze vorführen. Auch von den Altshauser Sportvereinen ist ein Beitrag zu erwarten, denn dazu hatte das Narrengericht sie zuvor verurteilt.

Um 15.55 Uhr folgt das Narrenbaumstellen auf dem Rathausplatz samt traditioneller Aufnahme der Neumitglieder in die Altshauser Zunft. Um 17.30 Uhr findet in der Schlosskirche ein ökumenischer Gottesdienst statt. Ab 19 Uhr beginnt die Narrennacht für kostümierte Besucher ab 18 Jahren.

Besonderheit: Karten gibt es im Vorverkauf über die Homepage der Zunft für fünf Euro, an der Abendkasse für sechs Euro in begrenzter Stückzahl. „Mit Karten aus dem Vorverkauf müssen Besucher bis 22 Uhr auf das Gelände kommen, sonst gehen sie danach in den freien Verkauf“, erklärt Schriftführer Hans-Peter Fürst. Zudem gibt es Zutritt erst ab 18 Jahren, um Kontrollen an den Theken zu ersparen. Beim Einlass werde aber natürlich das Alter kontrolliert und auch bei Tickets aus dem Vorverkauf geprüft. Ende der Narrennacht ist um 3 Uhr.

Da es in Altshausen und Umgebung nicht so viele Hotelzimmer gibt, richtet die Zunft in der Sporthalle ein Massenquartier für rund 190 Personen ein. „Damit haben auch die Mitglieder der Zünfte von weiter weg eine ganz zentrale Unterkunft“, sagt Fürst.

28 Zünfte kommen zum Umzug

Am Sonntag öffnet die Zeltstadt auf dem Marktplatz um 11 Uhr. Ab 13.30 Uhr beginnt der Narrensprung mit 28 Zünften, die teilweise von Musikgruppen begleitet werden. „Wir rechnen mit rund 3500 Maskenträgern und Zuschauern in derselben Größenordnung“, sagt Vize-Zunftmeister Dangelmaier. Anschließend geht es auf dem Gelände am Marktplatz in den Partyzelten weiter. Wer es etwas gemütlicher möchte, kann es sich bei Kaffee und Kuchen im katholischen Gemeindehaus bequem machen.