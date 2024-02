Die Sozialarbeiterin betreut an der Grundschule knapp 180 Kinder, an der Werkrealschule sind es fast 210 Schüler. Ihr Schwerpunkt ist die Einzelfallarbeit. Im vergangenen Schuljahr haben mit knapp 100 Schülern Beratungen stattgefunden. Dabei geht es Themen wie Schulwechsel, Verhaltensschwierigkeiten, Mobbing und Streit, aber auch schwerwiegende Themen wie Sucht.

„Der Konsum von Alkohol scheint rückläufig zu sein. Aber ab der achten Klasse stelle ich zunehmend eine Suchtproblematik mit Blick auf Rauchen und Cannabis fest“, sagte Reißer. Aus dem Austausch mit Kollegen wisse sie, dass dieser Trend an allen Schularten vorhanden sei.

Tragischer Einzelfall

Ein Einzelfall aus Altshausen zeige die dramatischen Folgen auf. Ein Schüler habe erstmals mit 13 Jahren Cannabis probiert und es zur Gewohnheit werden lassen. „Er hat eine Depression entwickelt und wir suchen nun einen Therapieplatz für ihn. Die Legalisierung sehe ich vor diesem Hintergrund sehr kritisch“, sagte Reißer.

Zweiter Baustein für die Schulsozialarbeiterin ist die Gruppenarbeit in Projekten oder mit Schulklassen. Dabei geht es häufig um Prävention von Konflikten, Mobbing und Sucht, vor allem bei älteren Schülern aber auch um Unterstützung auf dem Weg in die Arbeitswelt. Besonders gut komme auch das kostenlose Frühstück an, das über den Förderverein finanziert wird. „Nicht jeder bekommt von Zuhause eine Mahlzeit mit“, erläutert Reißer.

Die Zeit ist manchmal knapp. Brigitte Reißer

Neu ist, dass die Schulsozialarbeiterin in den Klassen fünf bis acht nun auch mal in Fächern wie Mathe und Deutsch dabei ist. „So schaue ich, ob ein Schüler zum Beispiel besonders unruhig ist oder häufiger Sachen vergisst. Es macht Sinn, frühzeitig nach dem Hintergrund von solchem Verhalten zu suchen. Unsere ersten Erfahrungen sind gut“, sagt Reißer. Hinzu kommen im Arbeitsalltag noch die Vernetzung der Schulsozialarbeit etwa mit Vereinen, Beratungsstellen und der offenen Jugendarbeit.

Jörg Singer (FWV) wollte von der Schulsozialarbeiterin wissen, ob der Stellenumfang angepasst werden müsse. „Ich bin dankbar über die 100-Prozent-Stelle. Das ist in dem Bereich nicht selbstverständlich. Die Zeit ist manchmal knapp, aber es ist noch in dem Rahmen, dass niemand zu kurz kommt“, sagte Reißer.