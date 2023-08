Volksbank Altshausen ehrt treue Mitglieder

„50, 60, 65 und 95 Jahre Mitgliedschaft — das ist eine lange Zeit der Verbundenheit“, mit diesen Worten begrüßte Vorstandsmitglied der Volksbank Altshausen, Franz Schmid, die zahlreich erschienenen, langjährigen Mitglieder und bedankte sich für die Treue zur Bank.

Eingeladen zum Jubilarsabend hatte die Volksbank Altshausenin die neuen Räumlichkeiten im „Haus der Impulse“ der Volksbank in Altshausen. Geehrt wurden 20 Mitglieder für 50 Jahre, zwei Mitglieder für 60 Jahre, ein Mitglied für 65 Jahre sowie die Gemeinde Altshausen für 95 Jahre Verbundenheit. Die Kunden, die bereits seit 40 Jahren der Bank als Mitglied die Treue halten, werden zu weiteren Festabenden im Herbst eingeladen.

Gegründet wurde die Volksbank Altshausen eG im Jahr 1865 und blickt nunmehr auf eine über 150–jährige Geschichte. Vor allem seit den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts ist die Bank sehr dynamisch gewachsen. 1981 schlossen sich die Raiffeisenbanken Blönried, Ebenweiler–Fleischwangen sowie Ebersbach–Musbach der Volksbank Altshausen an, im Jahr 1993 kam Wilhelmsdorf dazu und 1998 Fronhofen, Blitzenreute und Staig. Die vergangenen drei Jahre standen ganz im Zeichen des Neubaus, welcher am 30. April 2023 nach dreijähriger Bauzeit der Öffentlichkeit bei einem Tag der offenen Tür vorgestellt wurde.

Per 31. Dezember 2022 zählt die Volksbank Altshausen 7626 Mitglieder und weist eine Bilanzsumme von 615 Millionen Euro aus, die 73 Mitarbeitenden einen Arbeitsplatz bietet, darunter sechs Auszubildende.

Franz Schmid nahm die anwesenden Gäste auf eine Reise in die Zukunft mit: „Um angesichts der dynamischen Veränderungen in der Bankenbranche auch künftig unsere wirtschaftliche und gesellschaftliche Rolle in der Region sicherzustellen, sehen wir uns vor der Aufgabe, aus einer Position der Stärke heraus, die richtigen strategischen Weichenstellungen vorzunehmen.“ Die entsprechenden Gespräche mit den Banken in Saulgau und Riedlingen, die gemeinsam mit Altshausen ein sinnvoll zusammenhängendes Geschäftsgebiet bilden, führe laut Schmid zu einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Lösung für die Region, den beteiligten Banken und deren Mitarbeiter.

„Drei Banken, ein Ziel — Heimat stärken“ heißt die Devise für den angestrebten Zusammenschluss der Volksbank Altshausen mit dem schon bisher starken Partner Volksbank Bad Saulgau gemeinsam mit der VR Bank Riedlingen–Federsee. Die neue regional ausgerichtete Bank mit einem Bilanzvolumen von dann über drei Milliarden Euro wird den Namen „VR Bank Donau–Oberschwaben eG“ führen. Diese soll bereits zum 1. Januar 2024 juristisch auf den Weg gebracht werden. Im Laufe des kommenden Jahres werden dann in Versammlungen der Vertreter oder im Falle von Altshausen der Mitglieder die entscheidenden Beschlüsse rückwirkend gefasst, so die Planung. Bis Herbst 2024 sollen die technischen Voraussetzungen für die Verschmelzung mit den neu gebildeten Einheiten vollzogen sein.