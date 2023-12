Volksbank Altshausen ehrt junge Künstler

Jugendliche im Bereich des Geschäftsgebiets der Volksbank Altshausen scheinen überdurchschnittlich kreativ zu sein. Darüber zeigte sich Franz Schmid, Vorstandsmitglied der Volksbank, laut Pressemitteilung des Unternehmens bei der Ehrung von fünf jungen Menschen, die beim internationalen Jugendwettbewerb der Volksbanken und Raiffeisenbanken einen Landessieg beziehungsweise Bundessieg erzielten, stolz. Einige davon wurden bereits zum wiederholten Mal für ihre Arbeiten ausgezeichnet, wie Marketingverantwortliche Brigitte Fischer bei der Ehrung im „Haus der Impulse“ in Altshausen hervorhob. Neben der Ehre waren Lohn der kreativen Anstrengungen jeweils ein Scheck der Volksbank über 150 Euro.

Mit ihren Arbeiten überzeugten mit einem dritten Platz auf Bundesebene Elisa Wiggenhauser aus Ebenweiler sowie die Landessieger Luis Ferrari und Josefine Raichle (beide aus Staig), Laurin Meier (Bad Saulgau-Hochberg) und nicht zuletzt Mariella Bischoffberger (Illmensee). Neben der aktuellen Würdigung ihrer gelungenen Malarbeit mit dem Titel „Gemeinsam“ durfte die Bundessiegerin an einem einwöchigen Kreativurlaub in Neukirchen teilnehmen. Die Landessieger erlebten als Belohnung einen ereignisreichen Tag mit ihren Familien im Europapark in Rust.

Am 53. Internationalen Jugendwettbewerb „jugend creativ“ zum Thema Zusammenhalt nahmen aus dem Bereich der Volksbank Altshausen 840 Kinder und Jugendliche teil. Das Thema war durchaus anspruchsvoll: „Was bedeutet eigentlich Solidarität, wo begegnen wir ihr und warum ist sie wichtig?“ Mit diesen und weiteren Fragen konnten sich Kinder und Jugendliche der ersten bis 13. Klasse in den Kategorien Bildgestaltung und Kurzfilm kreativ am Internationalen Jugendwettbewerb der Volksbanken und Raiffeisenbanken beteiligen.

Die 840 Malarbeiten wurden bei insgesamt 18 beteiligten Schulen gestaltet. 130 Arbeiten wurden als Ortspreisträger gewürdigt. Insgesamt 14 Bilder wurden für den Landesentscheid in Stuttgart gemeldet. „Aus diesen 14 eingereichten Malarbeiten kürte die Jury fünf Landessieger. Diese kommen vom Progymnasium Altshausen, dem Studienkolleg St. Johann Blönried, dem Gymnasium Wilhelmsdorf und dem Sozialwisssenschaftlichen Gymnasium Ravensburg. Mit Elisa Wiggenhauser wurde aus diesem Kreis als Krönung noch eine 3. Bundessiegerin gekürt. „Auf diese Erfolge sind wir alle stolz“, sagte Schmid.