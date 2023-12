Ein Moment der Nachlässigkeit führte am Freitagabend gegen 20:30 Uhr zu einem verheerenden Zimmerbrand in einer Wohnanlage in Altshausen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei entzündete sich die Matratze, als ein 69-jähriger Bewohner eine Zigarette im Bett rauchte. Das Feuer breitete sich schnell im gesamten Zimmer aus. Zum Glück wurden alle 29 Bewohner durch einen aktivierten Rauchmelder rechtzeitig gewarnt und konnten das Gebäude verlassen.

Trotzdem blieb der Vorfall nicht ohne Folgen: Der mutmaßliche Brandstifter und ein weiterer Bewohner erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Die Feuerwehr konnte den Zimmerbrand erfolgreich löschen und das Gebäude wieder sicher machen, sodass die übrigen Bewohner in ihre Zimmer zurückkehren konnten. Der Verursacher des Brandes wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung angezeigt