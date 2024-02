Gegen 1.40 Uhr am Dienstagmorgen ertönte in Mendelbeuren bei Altshausen ein lauter Knall, der die Bewohner des Dorfes aus dem Schlaf gerissen haben muss, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Bislang unbekannte Täter brachten ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge einen Sprengkörper an einem zur Geschwindigkeitsmessung eingesetzten Enforcement-Trailer an, welcher sich zu dieser Zeit an der B 32 auf Höhe Mendelbeuren befand.

An dem Gerät entstand erheblicher Sachschaden, der derzeit noch nicht beziffert werden kann. Das Kriminalkommissariat Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zur Explosion oder verdächtigen Beobachtungen unter 0751/803-3333 entgegen.