Turner des TSV Altshausen starten in der Bezirksliga

In der vergangenen Saison sind die Kunstturner des TSV Altshausen erstmals in einer Liga des Schwäbischen Turner-Bundes (STB) an den Start gegangen. Die Mannschaft behauptete sich dabei stark gegen alle Gegner und wurde mit der perfekten Ausbeute von drei Siegen Meister der Kreisliga Süd. Damit qualifizierte sich der TSV Altshausen für das Ligafinale und stieg dort in die Bezirksliga Süd auf. Nun startet die neue Saison in der neuen Liga.

Am Samstag (12.30 Uhr) ist für Altshausen der erste Wettkampf bei der WKG Villingendorf-Rottweil II in der Mehrzweckhalle Villingendorf. Die WKG hat bereits einen Wettkampf in dieser Saison hinter sich - gegen den TSV Urach gab es eine deutliche Niederlage. Da die Liga Neuland für Altshausen ist, kann der TSV laut Mitteilung noch nicht einschätzen, ob sich Villingendorf-Rottweil steigern kann.

Zwei Heimwettkämpfe in Altshausen

Nach dem Auswärtswettkampf folgen zwei Heimwettkämpfe in der Sporthalle Altshausen. Am Sonntag, 10. März (15 Uhr), trifft der TSV auf den TSV Urach, der durch sein starkes Ergebnis beim ersten Wettkampf ein wenig in die Favoritenrolle gerückt ist. Die Zuschauer dürfen sich laut Mitteilung auf spektakuläre Turnelemente freuen. Der letzte Wettkampf ist am 30. März (14 Uhr) ebenfalls zu Hause gegen den TSV Dunningen. Dunningen hat in dieser Saison ebenfalls noch keinen Wettkampf bestritten.

Es verspricht eine spannende Saison für Altshausens Turner zu werden. Das Team ist nach krankheitsbedingten Ausfällen und kleineren Verletzungen wieder in nahezu optimaler Verfassung und freut sich auf den Ligastart.