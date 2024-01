Der Traum ist wohl ausgeträumt. Die Tischtennisfreunde Altshausen haben im vorentscheidenden Spiel um Platz zwei der Tischtennis-Verbandsliga zu Hause am Samstag gegen den Tabellenzweiten SV Böblingen mit 4:9 verloren und haben wohl nur noch eine theoretische Chance auf einen der ersten beiden Plätze. Da war der Sieg gegen Amtzell einen Tag später ein schwacher Trost.

Eigentlich hatten sich die Tischtennisfreunde viel vorgenommen und sich auch entsprechend gut vorbereitet. Das zahlte sich in den Eröffnungsdoppeln aus: Altshausen ging - wie Teammanager in der „Schwäbischen Zeitung“ am Samstag in der Vorschau noch gehofft hatte - mit 2:1 in Führung. Ocko/Toth bezwangen Timke/Kronich 3:0; Strahl/Busam zwangen Trampitsch/Manis 3:0 in die Knie, nur das polnische Doppel Wojtyla/Wojciechowski gab 1:3 gegen Hornstein/Kimmerle ab. Die kluge, von TTF-Kapitän Marco Busam vorgenommene Umstellung in den Doppeln hatte sich gelohnt.

In den Einzeln wenden die Gäste das Blatt

Sollte der knappe Vorsprung gehalten werden, dann mussten aber am ersten Paarkreuz Punkte - oder zumindest ein Punkt - her. Altshausens neue Nummer eins, Norbert Wojtyla, kämpfte gegen Pascal Timke bis zum letzten Ball, scheiterte jedoch mit einem unglücklichen 9:11 im Entscheidungssatz. Parallel fand Petr Ocko gegen Luis Hornstein nicht ins Spiel (0:3). Böblingen hatte das Spiel gedreht.

Hoffnung keimte bei den emotional mitgehenden, zahlreichen Zuschauern auf, als Jonas Strahl mit einer feinen Leistung Marcel Trampitsch mit 3:1 bezwang und damit den 3:3-Ausgleich herstellte. Dass sich Gabor Toth gegen den bislang ungeschlagenen Tim Kimmerle die Zähne ausbiss, das war nicht weiter tragisch. Denn durch exzellente Leistungen am dritten Paarkreuz hoffte Altshausen, zum Ende der ersten Einzelrunde wieder in Führung zu gehen.

Ein TTF-Spieler überzeugt

Kapitän Marco Busam lieferte sich ein begeisterndes Duell mit Marcel Manis, konnte sich letztendlich jedoch nicht durchsetzen und unterlag mit 2:3. Der für den verletzten Christian Narr eingesprungene Mateusz Wojciechowski ging an seinem 25. Geburtstag gegen Jan Thomas Kronich furios 2:0 in Führung, verlor die weiteren Sätze knapp, unterlag am Ende in fünf Durchgängen. Böblingen führte vor dem zweiten Einzeldurchgang mit 6:3.

In der zweiten Einzelrunde hätte es nun eines kleinen Wunders am ersten Paarkreuz bedurft, um den Anschluss zu schaffen. Und: Im Zweikampf der Spitzenspieler beider Mannschaften sah es auch zunächst gut aus: Norbert Wojtyla gewann den ersten Satz mit 12:10, verlor aber den zweiten mit 10:12. Danach war sein Widerstand gebrochen und er unterlag in vier Sätzen. Petr Ocko zeigte gegen Pascal eine exzellente Leistung und führte mit 2:1. Doch mit 7:11 und 8:11 in den letzten beiden Sätzen konnte er sein Leistungshoch nicht halten.

„Man of the match“, also Mann des Spiels aus TTF-Sicht, war Jonas Strahl. Er ließ sich vom 3:8-Rückstand seiner Mannschaft nicht entmutigen und durchbrach Tim Kimmerles Serie von 15 Siegen in Folge in der Liga mit einem 3:2-Erfolg. Gabor Toth schaffte gegen Marcel Trampitsch einen 1:1-Zwischenstand in den Sätzen. Doch die beiden letzten Durchgänge holte sich Trampitsch mit zweimal 11:9. So stand am Ende eine klare 4:9-Niederlage auf dem Spielberichtsbogen. Der Abstand zu Böblingen in der Tabelle beträgt nun vier Punkte. Die Chance, mit einem zweiten Platz in die Relegationsspiele zum Aufstieg in die Verbandsoberliga zu kommen, ist damit klein. „Böblingen war enorm motiviert und gab keinen Ball verloren. Ich vermute, sie können sich mit dieser Einstellungen auch in der Relegation behaupten“, adelte Altshausens Teammanager Diethelm Wahl die Leistung der Gäste.

Sieg gegen ein Kellerkind

Nur einen Tag später kam es im Lokalderby zum Duell mit dem Tabellensiebten Amtzell. Zwar lagen die Tischtennisfreunde überraschend 1:2 in den Doppeln zurück, doch von den folgenden neun Einzeln ging nur eines verloren. Petr Ocko war mit seinen Siegen im Doppel (zusammen mit Gabor Toth) und in seinen beiden Einzeln (3:0 gegen Wigand, 3:0 gegen Aumann) der überragende Spieler. Auch Jonas Strahl zeichnete sich mit zwei Siegen aus (3:1 gegen Müller; 3:2 gegen Leuprecht). Gabor Toth (3:0 gegen Leuprecht), Marco Busam (3:0 gegen Maischburger) und Mateusz Wojciechowski (3:2 gegen Dettling) schlossen sich zum 9:3 Erfolg an. Norbert Wojtyla (3:0 gegen Aumann) steuerte ebenfalls einen Punkt bei, kam aber gegen Wigand nicht zum Erfolg (1:3).