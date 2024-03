TSV Altshausen unterliegt dem Favoriten Urach

Ihren zweiten Wettkampf in der Bezirksliga haben die Kunstturner des TSV Altshausen in eigener Halle klar verloren. Gegen den Favoriten TSV Urach unterlag der Aufsteiger mit 256,25:268,40. Mit ihrer Leistung waren die Altshausener laut Mitteilung dennoch zufrieden. Urach möchte in die Landesliga aufsteigen. Weiter geht es für die Oberschwaben am Samstag, 30. März (14 Uhr/Sporthalle Altshausen) gegen den TSV Dunningen.

Der Wettkampf begann am Boden, wo beide Mannschaften schöne Übungen zeigten. Beeindruckend waren laut Mitteilung die beiden Doppelsalti rückwärts der Mannschaft aus Urach, die man in der Bezirksliga eher selten zu sehen bekommt. Aber auch Altshausen überzeugte und bekam nur geringe Abzüge. Altshausen gewann das Gerät sogar mit einem knappen Vorsprung von 0,15 Punkten. Am Pauschenpferd zeigte Urach seine Stärke, hatte die höheren Ausgangswerte und gewann deutlich mit mehr als sechs Punkten Vorsprung.

Deutliche Steigerung der Gastgeber am Barren

An den Ringen holten die favorisierten Gäste weitere zwei Punkte. Am Sprung glänzte Urach unter anderem mit zwei gestreckten Tsukaharas. Auch hier gab es dank der höheren Ausgangswerte einen klaren Gerätesieg für die Gäste, die inzwischen mit zwölf Punkten führten. Am Barren steigerten die Altshausener ihre Leistung vom letzten Wettkampf mit vier Punkten deutlich. Alessandro Arlia und Lukas Rauch turnten fast fehlerfrei und auch der Rest der Mannschaft überzeugte. Dennoch sicherte sich Urach den Gerätesieg mit einem Zehntel Vorsprung. Ähnlich knapp ging es am Reck zu, das Urach mit 0,5 Punkten Vorsprung gewann.

Für Altshausen turnten Philip Rauch, Lukas Rauch, Simon Strobel, Linus Kunze, Tobias Hinterschitt, Tobias Hecht, Matthias Hecht, Misha Braun und Alessandro Arlia.