Die insgesamt 18 Teams ‐ drei davon im Hobby-Bereich ‐ der Tennisspielerinnen und -spieler des TC Altshausen haben erneut eine sehr erfolgreiche Saison gespielt. So blickte der Vorsitzende Marc Mohr, Jugendwart Frank Fink und Sportwart Klaus Rimmele zufrieden auf die sportlichen Leistungen zurück.

Männer werden ungeschlagen Meister

Meister und damit aufgestiegen in die Kreisklasse 1 sind die Männer des TC Altshausen mit einer 4:0-Bilanz. Die Vizemeisterschaft, also Platz zwei, erreichten die U12 im Kids-Cup, die U18-Junioren, die U15-Junioren, die Senioren 50 und die zweite Mannschaft der Männer, dritte Plätze belegten die Seniorinnen 40/1 in der Bezirksoberliga und die Frauen des TCA in der Bezirksstaffel 2. Auf Platz vier landeten jeweils die Senioren 40/2, die Seniorinnen 40/2 und die U15-Juniorinnen. Platz fünf und damit den Klassenerhalt schafften die Senioren 40/1 und die Junioren U 15/2. Abgestiegen sind die Juniorinnen U 18 aus der Bezirksstaffel 1. Die jüngste Mannschaft des TCA, die U 10 Midcourt, belegt zwar auch den letzten Platz, steigt aber nicht ab.

Flutlicht lockt die Spieler an

Seit dem vergangenen können sich die inzwischen rund 340 Mitglieder des Tennisclubs über eine Flutlichtanlage freuen, die drei der fünf Sandplätze auch nach Einbruch der Dunkelheit bespielbar macht. Der Trainingsbetrieb kann somit natürlich auch nach hinten verlängert werden.

Ende August fand schon zum zweiten Mal ein Flutlichtturnier für die Mitglieder statt, das sich schon jetzt fest in den Terminkalender des Vereins integriert hat.

Das wieder einmal sehr gut besuchte und zum 21. Mal ausgetragene Bofrost-Turnier Mitte September mit 60 Anmeldungen aus dem Bezirk Oberschwaben-Bodensee. Abgerundet wurde die Saison von der Herbstwanderung und vom „Wirteessen“ im Clubheim.