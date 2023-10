Altshausen

Stark alkoholisierter Mann fährt in Erdhügel

Altshausen / Lesedauer: 1 min

Im Verdacht, in stark betrunkenem Zustand einen Pkw gelenkt zu haben, steht ein 46-Jähriger. Zeugen hatten ihn dabei beobachtet, wie er am Sonntagmittag in Altshausen in ein Grundstück abgebogen und auf diesem mit seinem Pkw gegen einen Erdhügel gefahren war.

Veröffentlicht: 04.10.2023, 12:03 Von: sz