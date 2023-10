Spitzenreitern bei der Vermittlung von Fördermitteln an Kunden

Zum fünften Mal kann sich die Volksbank Altshausen darüber freuen, zu den Spitzenreitern bei der Vermittlung von Fördermitteln an ihre Kunden zu gehören. Mit dem Neugeschäft in Höhe von 16 Millionen Euro steht die Bank auf dem fünften Platz bei der Betrachtung der Fördermittelquote im Vergleich zu allen Volks- und Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg. Diese Platzierung wurde jetzt durch die Verleihung einer Urkunde durch den Verbundpartner DZ-Bank in Altshausen dokumentiert.

Gewürdigt wird mit der Auszeichnung „höchste Qualität und exzellenter Kundenservice bei der Beratung öffentlicher Fördermittel im Jahr 2022“, wie auf der Urkunde vermerkt ist. Damit ist die Volksbank Altshausen „Premium-Partner Förderberatung“.

Franz Schmid, Vorstandsmitglied der Volksbank Altshausen, zeigte sich bei der Überreichung der Urkunde sehr stolz über die Leistung seiner Berater. Knapp aber treffend lobte Schmid seine Mitarbeiter: „Ihr seid alles Hauptkerle.“ Er sei Chef von guten Leuten, die hohe Qualität im Sinne der Kunden repräsentieren. Ein wichtiger Faktor für den Erfolg seien dazu Aus- und Weiterbildung in allen Bereichen. Hier hob er stellvertretend Thomas Fetscher hervor, der sich als Spezialist in allen Förderfragen auszeichnet.

Laut Schmid profitieren die Kunden durch die qualifizierte Beratung unter anderem von einem Zinsvorteil oder einem Zuschuss. Durch die aktive Einbindung von ausgewählten öffentlichen Fördermitteln leiste die Bank einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Region und zum aktiven Klima- und Umweltschutz.

Samt Urkunde war Swen Menzel nach Altshausen angereist. Er ist stellvertretender Abteilungsdirektor zum Thema Fördermittel der DZ Bank AG in Stuttgart. Im Kreise der Berater und Vorstandsmitglied Schmid sagte Menzel einen herzlichen Dank für die Leistung der Volksbank Altshausen. Diese Auszeichnung sei Ausdruck der hohen Beratungsqualität und Kompetenz der Berater. Menzel wies darauf hin, dass es langjährig gelebte Praxis sei, alle Kunden auf die Möglichkeiten zinsgünstiger öffentlicher Kredite und Zuschüsse hinzuweisen und diese aktiv in die individuellen Finanzierungslösungen einzuarbeiten. Dabei könne die Volksbank Altshausen aus einer Vielzahl von möglichen Programmen des Bundes und des Landes die passenden Fördermittel auswählen. Deren Verwendungsmöglichkeiten seien sehr vielseitig. Menzel dazu wörtlich: „Programme für den privaten Wohnungsbau, Existenzgründungen, Investitionen von Unternehmen und landwirtschaftlichen Betrieben sowie Innovations- und Digitalisierungsprojekte stehen zur Verfügung.“