Altshausen

Quadfahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Altshausen / Lesedauer: 1 min

Ein 21 Jahre alter Quadfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in der Blönrieder Straße in Altshausen am Montagnachmittag gegen 16 Uhr schwer verletzt worden. Das teilt die Polizei mit.

Veröffentlicht: 02.08.2023, 16:00 Von: sz