Ein 21 Jahre alter Quad–Fahrer wurde bei einem Verkehrsunfall in der Blönrieder Straße am Montag gegen 16 Uhr schwer verletzt. Das teilt die Polizei mit. Der Mann war mit seinem Quad auf dem Kiesweg beim Sportplatz unterwegs, als mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit das Heck ausbrach und gegen einen Stein prallte. Im weiteren Verlauf stürzte der 21–Jährige. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Am Quad entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.