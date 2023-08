Altshausen

Promille–Radler stürzt und führt Polizei in die Irre

Altshausen

Weil er angeblich ausgeraubt worden sein soll, hat ein 58–Jähriger am Donnerstag kurz nach 22 Uhr in der Ebersbacher Straße in Altshausen an eine Tür geklopft und Anwohner gebeten, die Rettungskräfte zu rufen. Der Mann, der unter anderem eine Kopfverletzung hatte, gab gegenüber einer Polizeistreife an, dass mehrere Unbekannte ihn angegriffen und seinen Rucksack entwendet hatten.

Veröffentlicht: 18.08.2023