Natalie Rieche ist das neue Gesicht in der LEADER–Geschäftsstelle

Die Position der stellvertretenden Geschäftsführerin des Vereins Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben (REMO) in Altshausen ist wieder besetzt. Natalie Rieche übernimmt seit 2. September den Aufgabenbereich und unterstützt somit Geschäftsführerin Lena Schuhmacher in der Umsetzung des LEADER–Förderprogrammes.

Als gelernte Veranstaltungskauffrau organisierte Rieche Feste und Feierlichkeiten in der Stadt Grimma, betreute unter anderem den Grimmaer Weihnachtsmarkt und hatte in der Etablierung des Grimmaer Frischemarktes auch bereits Erfahrungen mit LEADER machen können. Ansprechpartner der Geschäftsstelle sind Lena Schuhmacher und Natalie Rieche, Telefon 07584/9237181 oder 07584/9237180, oder Mail an [email protected]

LEADER ist ein Förderprogramm der Europäischen Union und des Landes Baden–Württemberg. Im Rahmen dessen stehen der Region Fördermittel zur Verfügung. Damit werden Projekte bezuschusst, die im Rahmen der Projektaufrufe eingereicht und ausgewählt wurden. Die Geschäftsstelle des Vereins Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben koordiniert das Förderprogramm im Aktionsgebiet Mittleres Oberschwaben.