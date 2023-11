Mann wird Opfer von Erpressungsmasche

Einem 25-Jährigen ist eine neue Bekanntschaft in einem sozialen Netzwerk Anfang der Woche zum Verhängnis geworden. Das teilt die Polizei mit. Der Mann lernte auf der Plattform eine attraktive Frau kennen, die dem 25-Jährigen Avancen machte und rasch auf Videotelefonie umschaltete. Das Opfer wurde im weiteren Verlauf davon überzeugt, sich ohne Kleidung vor der Kamera zu zeigen, was der 25-Jährige tat. Nun forderte die vermeintliche Bekannte rund 7000 Euro von ihrem Opfer und drohte damit, bei ausbleibender Zahlung die Nacktaufnahmen zu verbreiten. Der 25-Jährige bezahlte gut 2000 Euro an die Täter, bevor er sich zu einer Anzeige bei der Polizei entschloss. Die Beamten warnen erneut vor dieser Masche, die bei den Opfern oft ein so großes Schamgefühl hervorruft, dass diese lieber ihr Erspartes hergeben, bevor sie sich an eine Vertrauensperson oder die Polizei wenden. Seien Sie daher vorsichtig mit der Weitergabe persönlicher Informationen im Internet, und teilen Sie keinesfalls intime Bilder oder Videos mit Fremden. Seien Sie misstrauisch gegenüber Unbekannten, die Sie über das Internet kennenlernen. Weitere Informationen und Tipps finden sie auf www.polizei-beratung.de