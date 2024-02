Mann benutzt falsches Kennzeichen

Wegen Kennzeichenmissbrauchs und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz wird sich ein 65-jähriger Pkw-Fahrer verantworten müssen. Das teilt die Polizei mit. Er wurde am Mittwochnachmittag von einer Streife des Polizeipostens Altshausen angehalten, nachdem an der Front des benutzten Fahrzeugs kein Kennzeichen vorhanden war. Das rückwärtige Kennzeichen gehörte zu einem anderen Pkw des Mannes und war missbräuchlich an dem jetzt benutzten Suzuki angebracht worden. Außerdem wurde festgestellt, dass der Suzuki aktuell nicht zugelassen ist und für das Fahrzeug kein aktueller Versicherungsschutz besteht.