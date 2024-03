Der fünfte Fall ist sein letzter: Der Altshauser Autor Uli Herzog verabschiedet sich in seinem jüngsten Buch „Hirschbergers Rache“ von dem Profiler Ludwig Hirschberger - und weitgehend auch vom Genre des Krimis.

Im vorherigen Band „Vermisst: Gold-Finger aus Ravensburg“ ließ Herzog einige Fragen offen. Ganz bewusst: Denn der komplexe Fall um die Machenschaften der Cosa Nostra sollte sich über zwei Bände erstrecken. Trotzdem sollte die Fortsetzung auch als eigenständige Geschichte verständlich sein. Daher hat Herzog auch eine Verzögerung des Erscheinungstermins in Kauf genommen.

Später als geplant erschienen

Ursprünglich sollte der Krimi schon im vergangenen Jahr erscheinen. Doch Herzogs Lektorin beim Verlag Oertel und Spörer war anderweitig eingespannt. „Um den Spagat zwischen Fortsetzung und Solo-Geschichte zu schaffen, bedarf es einer intensiven Zusammenarbeit. Das sollte rund werden und war mir die Verzögerung wert“, sagt Herzog. Denn die vier vorherigen Bände hat der Altshauser auch mit ihr gemacht.

Von einem Plan aber ist der Autor wieder abgewichen: Seine Hauptfigur Hirschberger sterben zu lassen. Am Ende des vierten Bandes lag der Profiler nach einem Anschlag im Koma. „Für mich war damals eigentlich schon klar, dass er es nicht schaffen würde. Aber unter meinen Testlesern gab es großen Protest“, sagt Herzog. Also beugte er sich deren Urteil und musste sich überlegen, wie er den Profiler wieder zum Leben erweckt.

So viel sei verraten: Es kommt eine gewisse Esoterik ins Spiel. Ansonsten dreht sich „Hirschbergers Rache“ um die Aufklärung des Anschlags, der Machenschaften der Cosa Nostra und einem Maulwurf innerhalb des BKA. Die abenteuerliche Spurensuche führt die Ermittler nach Las Palmas, Biberach, Ravensburg, Bad Waldsee und Ummendorf. In einem sizilianischen Steinbruch bei Palermo kommt es schließlich zum Finale.

Action kommt nicht zu kurz

Ein Anliegen war dem Autor in seinem letzten Hirschberger-Krimi mehr Hintergründe zu den Charakteren zu geben. „Mir ging es auch mehr um Tiefgang und Perspektivwechsel zwischen Täter und Opfer als um Action, obwohl auch die nicht zu kurz kommt“, sagt Herzog. Mit 75 Jahren verabschiedet sich aber nun der Profiler endgültig in den Ruhestand und der Krimiautor sich von dem Genre.

„Ich möchte mir eine künstlerische Pause gönnen und mich in Ruhe einem Traum widmen“, sagt Herzog. Dabei geht es um ein Theaterstück, das er schon lange schreiben wollte und die Seele Oberschwabens widerspiegeln soll. Der Titel der Kriminalkomödie steht schon fest: „Drei Generationen sind eine zu viel“. Für alles weitere müssen Herzogs sich noch gedulden.

Eine Lesung findet am Dienstag, 9. April, um 19.30 Uhr in der Bücherei vom katholischen Gemeindehaus in Altshausen statt. Musikalische Begleitung kommt von Werner „Vinz“ Krug.