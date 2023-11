Altshausen

Lieber aufs Fahrrad statt ins Elterntaxi

Altshausen / Lesedauer: 4 min

Eine Fahrradwaschanlage war die gesamten drei Feststunden ununterbrochen in Betrieb. (Foto: Christina Maria Benz )

Raus aus dem Elterntaxi, rauf aufs Fahrrad: Das ist der Grundtenor beim „Schulradeln“ in Baden-Württemberg, einem Wettbewerb für Schulen, der parallel zur landesweiten Umweltkampagne „Stadtradeln“ stattfindet. Am Progymnasium Altshausen traten in diesem Jahr insgesamt 106 Schüler in die Pedalen und haben sich mit mehr als 16.

Veröffentlicht: 03.11.2023, 10:17 Von: Schwäbische.de