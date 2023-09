Kinder genießen kostenlosen Ferienspaß

Viele Familien können sich keinen Urlaub leisten — auch in Oberschwaben. Die Johannes–Ziegler–Stiftung, die Stiftung des Sozialunternehmens „Die Zieglerschen“ aus Wilhelmsdorf, hat deshalb wieder deshalb wieder die „Altshausener Ferienfreizeit“ organisiert.

In Oberschwaben liegt die Armutsquote von Kindern laut Pressemitteilung der Zieglerschen bei 17,7 Prozent. Damit diese Kinder auch etwas Schönes erleben, hat sich die Johannes–Ziegler–Stiftung der Zieglerschen vor gut 15 Jahren entschieden, kostenlose Ferienfreizeiten anzubieten.

Auf der Sommerrodelbahn um die Kurven flitzen, auf dem Baumwipfelpfad in luftiger Höhe den Wald erkunden oder die Burg Hohenzollern entdecken — für jedes der Kinder zwischen acht und 14 Jahren war in den vier Freizeitwochen etwas dabei. Ausflüge, die sie so in ihren Familien nicht kennen. Sie kommen aus Pflegefamilien, Familien mit mehreren Geschwistern oder Familien mit alleinerziehenden Eltern. „Ich weiß nie, wie ich die langen Sommerferien überbrücken kann. Meine Kinder kann ich nicht so lange alleine lassen, aber die Urlaubstage reichen einfach nicht aus. Und an den Wochenenden können wir uns nur das Schwimmbad mit einem Eis leisten“, erzählt eine Mutter.

„Es ist toll zu sehen, wie viel Spaß die Kinder haben, auch bereits an Kleinigkeiten“, erzählen die Projektleitungen Lena Hanß und Leonie Aigner. Auch die gemeinsamen Übernachtungen auf dem Gelände der Leopoldschule in Altshausen waren ein Erlebnis. Zum ersten Mal mit anderen Kindern außer Haus schlafen und morgens gemeinsam das Frühstück vorbereiten. Am Ende der Freizeit berichtet ein Mädchen: „Mir hat die Woche in Altshausen sehr viel Spaß gemacht. Darf ich nächstes Jahr wieder kommen?“

Die Ferienfreizeit ist ausschließlich über Spenden und aus Mitteln der Johannes–Ziegler–Stiftung finanziert.