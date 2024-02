In Altshausen sind die wilden Tiere los

Um Ausreden war Bürgermeister Patrick Bauser mal wieder nicht verlegen, um die Absetzung durch die Narrenzunft zu verhindern. Das Team aus Rathaus und Verwaltungsverband hat er in einen Zoo verwandelt, verweigerte aus Gründen des Artenschutzes Zugang zum Gebäude.

„Das ist doch ohnehin nur ein Affenhaus, in dem nichts läuft. Das sieht man schon am Bürgersaal, der einfach nicht fertig wird“, schimpfte Zunftmeister Klaus Eisele. „Das liegt eben an ein paar besonderen Vögeln, die daran beteiligt sind“, konterte Bauser.

Doch weder durch Artenschutz noch ein angebliches Zuchtprogramm für fleißige Bienen ließ der Zunftmeister sich aufhalten und hatte hinter sich selber eine wilde Kinderhorde, die mit Gebrüll vom Bürgermeister den Schlüssel forderte. Als die Hexen dann auch noch in Windeseile eine Pyramide bildeten und Eisele spöttisch anmerkte: „So baut man ein Haus“, gingen dem Bürgermeister die Argumente aus.

Somit war der Schlüssel schnell in Narrenhand und der Bürgermeister gemäß Altshauser Tradition verhaftet. Und zwar weil er für die Work-Life-Balance des Rathausteams die Öffnungszeiten deutlich reduziert hat. Fällt vielleicht noch nicht unter Artenschutz, aber zumindest unter Fachkräfteschutz.

Auch der scheidende Verbandskämmerer Rolf Bär musste sich ein letztes Mal vor der Pensionierung dem Inhaftierungskommando stellen. Er wurde verhaftet, weil er den Rechenschie-Bär des GVV im April an den Nagel hängt.