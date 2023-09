Rund 380 Gäste werden am Samstag, 2. September, im Altshauser Schloss erwartet. Anlass ist die kirchliche Trauung von Herzogin Marie–Amélie von Württemberg und Baron Franz–Ferdinand von Feilitzsch.

Die 27–Jährige ist eine Tochter des 2018 verunglückten Herzogs Friedrich von Württemberg und der Herzogin Marie geborene Prinzessin zu Wied.

Ihr älterer Bruder, Herzog Wilhelm, ist der Chef des Hauses Württemberg. Standesamtlich haben die Herzogin und der Baron bereits im Mai in Friedrichshafen geheiratet, wo sie aufgewachsen ist und zur Schule ging.

Das ist das Paar

Nach dem Internat in England studierte Herzogin Marie–Amélie Musik am Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance sowie an der Royal Academy of Music in London. Sie ist international als Konzertviolinistin tätig und bildet junge Menschen an der Geige aus.

Baron Franz–Ferdinand wurde am 21. November 1997 in Tegernsee geboren. Er ist der einzige Sohn von Baron Louis–Ferdinand von Feilitzsch und Baronin Johanna Sofie, geborene Strobolakos, und hat zwei ältere Schwestern.

Seine Kindheit verbrachte er sowohl am Tegernsee als auch in Feilitzsch. Nach Matura und deutschem Abitur an einem Schweizer Internat studierte er Betriebswirtschaftslehre an der Universität St. Gallen und der University of St Andrews.

Ziel der Hochzeitsreise steht fest

Der junge Baron ist bereits als Geschäftsführer im Familienunternehmen in Feilitzsch tätig und wird langfristig die Nachfolge seines Vaters antreten. Neben Wald und Immobilien besitzt und betreibt die Familie eine Kette von Pflegeheimen und soziotherapeutischen Einrichtungen.

Wie Herzogin Marie–Amélies Vater Herzog Friedrich überrascht Baron Franz–Ferdinand seine Braut mit der Hochzeitsreise. Es wird für einen Monat nach Afrika gehen, die genauen Reiseziele sind Herzogin Marie–Amélie jedoch unbekannt. Die Reise beginnt unmittelbar nach der Hochzeit, am 3. September. Anschließend wohnt das Paar in Schloss Hänselstein in Feilitzsch.

Mehr zur Hochzeit gibt es heute im Laufe des Tages auf Schwäbische.de