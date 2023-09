Fast 30 Jahre nach ihren Eltern hat Herzogin Marie–Amélie von Württemberg am Samstag in der Schlosskirche in Altshausen (Kreis Ravensburg) geheiratet. Rund 300 Gäste haben ihre kirchliche Trauung mit Baron Franz–Ferdinand von Feilitzsch begleitet.

Die 27–Jährige ist eine Tochter des 2018 verunglückten Herzogs Friedrich von Württemberg und der Herzogin Marie geborene Prinzessin zu Wied. Ihr älterer Bruder, Herzog Wilhelm, ist der Chef des Hauses Württemberg. Standesamtlich haben die Herzogin und der Baron bereits im Mai in Friedrichshafen geheiratet, wo sie aufgewachsen ist und zur Schule ging.

Am Samstagvormittag folgte bei Bilderbuchwetter die kirchliche Trauung. Unter den Gästen war vor allem deutscher Adel, aber auch aus den Nachbarländern. Die Prominenteste war Mathilde, Königin der Belgier, als Freundin der Brautmutter.

Brautkleid von der Mutter

Herzogin Marie–Amélie trug das Brautkleid, das ihre Mutter im November 1993 bei ihrer eigenen Heirat trug. Es stammt vom Designer Jacques Fath aus Paris und wurde gemäß den Wünschen der Braut vom Atelier Vogt–Ettrich angepasst.

Für Frisur und Make–Up war Horst Kirchberger aus München verantwortlich, der bereits vor 30 Jahren bei der Hochzeit von Herzog Friedrich und Herzog Marie die Braut schminkte. Den Blumenstrauß soll Baron Franz–Ferdinand selber für seine Braut gebunden haben.

In die Schlosskirche durften nur die geladenen Gäste, wo Pater Hubertus von Freyberg die Trauung im Rahmen des Gottesdienstes vollzog. Liebe und Ehe verkörpere die innerste Sehnsucht, ganz eins mit jemandem zu sein. Dabei gehe man auch Wege miteinander, die zwar schwierig seien, aber oft fruchtbarer als die sorglosen voller Sonnenschein.

Empfang im Schlossgarten

Im Anschluss an Trauung und Gottesdienst zog die Hochzeitsgesellschaft über den roten Teppich zum privaten Bereich des Schlossgartens zu einem Empfang für die geladenen Gäste. Am Abend feierte das Paar im kleineren Kreis im Schloss eine Soiree.

Wie Herzogin Marie–Amélies Vater Herzog Friedrich überrascht Baron Franz–Ferdinand seine Braut mit der Hochzeitsreise. Es wird für einen Monat nach Afrika gehen, die genauen Reiseziele sind Herzogin Marie–Amélie jedoch unbekannt. Die Reise beginnt unmittelbar nach der Hochzeit, am 3. September. Anschließend wohnt das Paar in Schloss Hänselstein in Feilitzsch.

Das Paar kennt sich bereits seit seiner Kindheit, ist sich erst später näher gekommen. Die Herzogin und der Baron teilen die Leidenschaften des Kochens und Jagens. Gemeinsam kümmern sie sich auch um ihren Jagdhund — einen Dackel namens Sissi. Zudem unternehmen sie gerne gemeinsam ausgiebige Reisen.

Ausgebildete Konzertviolinistin

Nach dem Internat in England studierte Herzogin Marie–Amélie am Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance in London. Ihr Masterstudium absolvierte sie an der Royal Academy of Music in London und schloss es 2022 mit dem Master ab.

Während ihres Studiums gründete sie gemeinsam mit dem Violinisten Pieter Schoemann, erster Geiger des London Philharmonic Orchestra, das Ensemble Pieter Schoemann, Students and Friends. Die 27–Jährige ist international als Konzertviolinistin tätig und bildet junge Menschen an der Geige aus. Daneben bildet sie sich ständig musikalisch weiter und lässt sich zur Zeit als Klavierlehrerin ausbilden.

Baron Franz–Ferdinand wurde am 21. November 1997 in Tegernsee geboren. Er ist der einzige Sohn von Baron Louis–Ferdinand von Feilitzsch und Baronin Johanna Sofie, geborene Strobolakos. Er hat zwei ältere Schwestern. Der 25–Jährige verbrachte seine Kindheit sowohl am Tegernsee als auch in Feilitzsch an der bayrischen Grenze zu Sachsen und Thüringen. Dank der griechischen Wurzeln seiner Mutter hält er sich im Sommer oft auf der Kykladeninsel Paros auf.

Nachfolger im Familienunternehmen

Er besuchte ein Schweizer Internat, an dem er die Schweizer Matura und das deutsche Abitur ablegte. Danach studierte er Betriebswirtschaftslehre an der Universität St. Gallen und schloss mit dem akademischen Grad eines Bachelors ab. Nach einem Praktikumsjahr setzte er sein Studium an der Universität St. Gallen und der University of St Andrews in Schottland fort. Mit einer Praxisarbeit über das Familienunternehmen schließt er das Studium mit dem Master of Accounting and Finance ab.

Der junge Baron ist bereits als Geschäftsführer im Familienunternehmen in Feilitzsch tätig und wird langfristig die Nachfolge seines Vaters antreten. Neben Wald und Immobilien besitzt und betreibt die Familie eine Kette von Pflegeheimen und soziotherapeutischen Einrichtungen.