Altshausen

Gemeinsames Adventskonzert der Chöre „FUNtastik“ und „Young voices“

Altshausen / Lesedauer: 2 min

Genauso engagiert und konzentriert wie beim Adventskonzert 2022 werden sich die Sängerinnen und Sänger der „Young voices“ wieder präsentieren. (Foto: ki )

Bald ist es wieder soweit: Am dritten Adventswochenende laden die Chormitglieder der „Young voices“ wieder zu ihrem Adventskonzert ein. In diesem Jahr aber in einem neuen Format und mit einem weiteren Chor.

Veröffentlicht: 08.12.2023, 15:57 Von: Eugen Kienzler